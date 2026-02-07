sorkatonaságNémetországkatonai szolgálatBundeswehr

Kinevetik, de legbelül rettegnek: a kötelező katonai szolgálat ellen lázad a német fiatalság + videók

Egyre több német lázad a sorkatonasági tervek ellen. Az Instagramot elárasztották azok a videók és mémek, amelyek a kötelező katonai szolgálat visszahozását és a kormány háborús készülődését figurázzák ki. Ennek azonban a fele sem tréfa: katonai és politikai vezetők már nemcsak a fegyverkezésről, hanem a társadalmak elkerülhetetlen szenvedésére való felkészítésről, gyermekeink elvesztésének elfogadásáról beszélnek. Közben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy háborúban Európa nem tudná ellátni saját lakosságát.

Sebők Barbara
2026. 02. 07. 5:55
Német Bundeswehr katonák Fotó: Oleg Zabielin Forrás: StockTrek Images/AFP
A tiltakozás egyik visszatérő alakja Holger Müller német színész és humorista, aki előadásaiban azt parodizálja, miként próbálja a Bundeswehr természetesként eladni a sorkatonaság visszavezetését. Más tartalomkészítők mémekkel üzennek: az egyik azt mutatja be, hogyan válik egy ártalmatlan postai levél pillanatok alatt a 2026-os „fejfájások” forrásává, de olyan is van, aki egyszerűen csak ledarálja a kérdőívet. Az üzenet világos: a fiatalok nem kérnek a kötelező katonai szolgálatból.

A Bundeswehr próbálja természetesként eladni a kötelező katonai szolgálat visszavezetését
A Bundeswehr próbálja természetesként eladni a kötelező katonai szolgálat visszavezetését Fotó: AFP

A Holger Müller Instagram-oldalán megosztott videóban egy rövid részletet láthatunk az egyik előadásából, amelyben azt parodizálja, hogy a Bundeswehr a sorkatonaság visszahozását erőltetné, miközben a katonák félnek, nincs felszerelés, és a gyakorlatban egy tapasztalatlan, fiatal felettes azt sem tudná, mit csinál. Ezt egy abszurd példán keresztül mutatja be, miszerint

egy fiatal parancsnok egy halkonzervet próbálna kinyitni, de hamar kiderül, hogy az valójában egy kézigránát.

Az alábbi videó többet mond minden szónál. A tartalom készítője egyszerűen csak ledarálja a levelet, amit kapott. A videó leírásában felhívja a figyelmet az Averweigern.info oldalra, ahol részletes útmutató érhető el a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásáról, a szükséges kérelmekről, dokumentumokról és az eljárás menetéről, valamint jogi és szakmai tanácsadási lehetőségekről.

Mint arról beszámoltunk, jelentősen megemelkedett azon német fiatalok száma, akik lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot. A Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Hivatal (BAFzA) adatai szerint – amelyet a Wismar is szemlézett – 2025-ben összesen 3867 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami 72 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hivatal szóvivője az Augsburger Allgemeine megkeresésére megerősítette: a növekedés üteme hónapról hónapra gyorsul, írja a Tagesspiegel.

A német kormány döntése értelmében 2026-tól minden 18 éves férfit nyilvántartásba vesz a Bundeswehr, 2027 nyarától pedig már teljes évfolyamok besorozására is lehetőség nyílik. Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, sorsolással jelölik ki azokat, akiket hat hónapos katonai szolgálatra köteleznek. A hadsereg létszámát radikálisan növelik, a tervek szerint több tízezer fiatalt vonnak be az ukrajnai háborúval indokolt „megváltozott fenyegetettségi helyzetre” hivatkozva. 

Többen a humor eszközével lépnek fel. Az alábbi mém a 2026-os „fejfájásokat” mutatja be, amely szerint

  1. Egy levél érkezik a postaládába. Először még nem tűnik vészesnek.
  2. Aztán kiderül, hogy hivatalos.
  3. Majd az is, hogy a Bundeswehr a feladó.
  4. Végül az utolsó képen világossá válik: katonai szolgálatról szóló kérdőív van benne.

A hozzá fűzött szövegben azonban arra figyelmeztetnek, hogy a kérdőívet nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert komoly büntetés járhat érte. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a sorkatonaság megtagadható, ez alapjog, és politikailag is ellen kell állni a kötelező katonai szolgálat visszavezetésének.

Az illusztrációt a szemléltetés kedvéért magyar nyelven is elkészítettük.

Az illusztrációt a szemléltetés kedvéért magyar nyelven is elkészítettük Grafika: OpenAI

Így zajlik majd a sorozás 2026-ban

Az alábbi videó egy alkalmassági vizsgálat paródiája. Egy vizsgáló ül az asztalnál, hivatalos hangnemben kérdez és értékel.

A jelentkező elmondja, hogy hangokat hall, amelyek minden nap azt mondják neki, hogy meg kell mentenie a kancellári hivatalt a gyíkemberektől.

A vizsgáló ezt többször is „kiválónak” minősíti. Megállapítja, hogy a jelentkező motivált, az ellenségkép világos, a katonajelölt fegyverhasználatra alkalmas. Ezután azonnal hívja a következőt. A videóhoz fűzött szövegben gúnyosan megjegyezték, hogy 

a Bundeswehr kétségbeesetten próbál utánpótlást találni, ezért 2026-ban a sorozási kérdőíveket akár TikTok-kihívások és gaming skillek válthatják fel, hiszen aki a legjobban adja elő a Fortnite-táncot, az már született parancsnok is lehet.

 

A kötelező katonai szolgálattal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér

Az új katonai szolgálati törvény az év eleje óta van hatályban. Az első behívóleveleket a 2008-ban születettek kapják meg. A fiatal férfiak számára kötelező a kérdőív kitöltése, míg a nők részvétele továbbra is önkéntes marad. 

A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok 2026. január 1-jétől lépnek ismét életbe, ugyanakkor a bevezetés kezdeti időszakában kapacitáshiány nehezítheti a lebonyolítást. 

A védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a herevizsgálat továbbra is az alkalmassági eljárás része marad. A vizsgálat célja olyan egészségügyi állapotok kiszűrése, mint a lágyéksérv, a le nem szállt herék vagy a heredaganat, amelyek kizárhatják a Bundeswehrnél történő szolgálatot. A nőknél nem végeznek nemi szervi vagy emlővizsgálatot.

A kötelező katonai szolgálattal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér
A kötelező katonai szolgálattal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér Fotó: AFP

Tüntetések a sorkatonaság ellen

Németország több városában december 4-én és 5-én nagyszabású tiltakozó akciókat szerveztek a sorkatonai szolgálat bevezetése ellen. 

A demonstrációkon fiatalok és civil szervezetek fejezték ki ellenérzéseiket. 

December 5-én a diákszervezetek is csatlakoztak a megmozdulásokhoz: iskolai sztrájkot hirdettek. 

Egy háborúban Európa nem tudná ellátni saját lakosságát

A háború hatalmas veszélyt jelent mindannyiunkra nézve. Horváth József biztonságpolitikai szakértőt korábban arról kérdezte a Magyar Nemzet, hogy hová vezethetnek a sorozatos nyugati provokációk, és mi vár Európára akkor, ha a kontinens valóban belesodródik a háborúba. 

Egy biztos: a több évtizede békében élő emberek élete egyik napról a másikra gyökeresen megváltozhat. 

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője élesen bírálta az Európai Unió következetlenségét: említette a Mercosur-megállapodást, valamint az ukrán mezőgazdasági termékek beengedését, amelyek szerinte együtt oda vezetnek, hogy „egy háború esetén se a hadsereget, se a lakosságot, se a hátországot nem tudnák saját forrásból élelmiszerrel ellátni”.

Borítókép: Német katonák, illusztráció (Fotó: AFP)

