Kinevetik, de legbelül rettegnek: a kötelező katonai szolgálat ellen lázad a német fiatalság + videók

A tiltakozás egyik visszatérő alakja Holger Müller német színész és humorista, aki előadásaiban azt parodizálja, miként próbálja a Bundeswehr természetesként eladni a sorkatonaság visszavezetését. Más tartalomkészítők mémekkel üzennek: az egyik azt mutatja be, hogyan válik egy ártalmatlan postai levél pillanatok alatt a 2026-os „fejfájások” forrásává, de olyan is van, aki egyszerűen csak ledarálja a kérdőívet. Az üzenet világos: a fiatalok nem kérnek a kötelező katonai szolgálatból.

A Bundeswehr próbálja természetesként eladni a kötelező katonai szolgálat visszavezetését Fotó: AFP

A Holger Müller Instagram-oldalán megosztott videóban egy rövid részletet láthatunk az egyik előadásából, amelyben azt parodizálja, hogy a Bundeswehr a sorkatonaság visszahozását erőltetné, miközben a katonák félnek, nincs felszerelés, és a gyakorlatban egy tapasztalatlan, fiatal felettes azt sem tudná, mit csinál. Ezt egy abszurd példán keresztül mutatja be, miszerint