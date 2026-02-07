Kinevetik, de legbelül rettegnek: a kötelező katonai szolgálat ellen lázad a német fiatalság + videók

A tiltakozás egyik visszatérő alakja Holger Müller német színész és humorista, aki előadásaiban azt parodizálja, miként próbálja a Bundeswehr természetesként eladni a sorkatonaság visszavezetését. Más tartalomkészítők mémekkel üzennek: az egyik azt mutatja be, hogyan válik egy ártalmatlan postai levél pillanatok alatt a 2026-os „fejfájások” forrásává, de olyan is van, aki egyszerűen csak ledarálja a kérdőívet. Az üzenet világos: a fiatalok nem kérnek a kötelező katonai szolgálatból.
A Holger Müller Instagram-oldalán megosztott videóban egy rövid részletet láthatunk az egyik előadásából, amelyben azt parodizálja, hogy a Bundeswehr a sorkatonaság visszahozását erőltetné, miközben a katonák félnek, nincs felszerelés, és a gyakorlatban egy tapasztalatlan, fiatal felettes azt sem tudná, mit csinál. Ezt egy abszurd példán keresztül mutatja be, miszerint
egy fiatal parancsnok egy halkonzervet próbálna kinyitni, de hamar kiderül, hogy az valójában egy kézigránát.
