Így minősítette a Kreml Trump döntését az orosz szankciók meghosszabbításáról

Moszkva reagált arra, hogy Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. A Kreml szerint a lépés „automatikus döntés” volt, miközben továbbra is bíznak abban, hogy a korlátozások idővel megszűnhetnek.

Forrás: Origo2026. 02. 20. 15:06
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője automatikusnak nevezte az Oroszország ellen meghosszabbított amerikai szankciókat Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: a szankciók meghosszabbítása „automatikus” eljárás keretében történt. Hozzátette, Moszkvának nincsenek túlzott elvárásai az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán, mivel – mint mondta – a folyamat összetett és elhúzódó, írja az Origo.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Donald Trump amerikai elnök a napokban írta alá azt a rendeletet, amely további egy évvel meghosszabbítja az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket. Az elnöki dokumentum szerint Oroszország lépései és politikája továbbra is „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára.

Kreml: az oroszellenes szankciók az amerikai félnek is károsak

A Kreml ugyanakkor korábban abban bízott, hogy Washington idővel feloldja a korlátozásokat. Moszkvai álláspont szerint a szankciók nemcsak Oroszországnak, hanem az amerikai gazdaságnak is kárt okoznak.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Kremlin economic envoy Kirill Dmitriev, Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov, US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner talk to each other prior to a meeting with Russia's President at the Kremlin in Moscow on January 22, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner üzletember Moszkvában (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Erről beszélt korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja is, aki szerint az intézkedések több mint 300 milliárd dolláros veszteséget okoztak az amerikai üzleti szférának. Állítása szerint a szankciók feloldása akár 14 ezer milliárd dollár értékű közös projektek előtt is megnyithatná az utat.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője automatikusnak nevezte az Oroszország ellen meghosszabbított amerikai szankciókat (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan) 

