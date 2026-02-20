Donald Trump amerikai elnök a napokban írta alá azt a rendeletet, amely további egy évvel meghosszabbítja az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket. Az elnöki dokumentum szerint Oroszország lépései és politikája továbbra is „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára.

Kreml: az oroszellenes szankciók az amerikai félnek is károsak

A Kreml ugyanakkor korábban abban bízott, hogy Washington idővel feloldja a korlátozásokat. Moszkvai álláspont szerint a szankciók nemcsak Oroszországnak, hanem az amerikai gazdaságnak is kárt okoznak.