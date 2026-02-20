A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: a szankciók meghosszabbítása „automatikus” eljárás keretében történt. Hozzátette, Moszkvának nincsenek túlzott elvárásai az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán, mivel – mint mondta – a folyamat összetett és elhúzódó, írja az Origo.
Így minősítette a Kreml Trump döntését az orosz szankciók meghosszabbításáról
Moszkva reagált arra, hogy Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. A Kreml szerint a lépés „automatikus döntés” volt, miközben továbbra is bíznak abban, hogy a korlátozások idővel megszűnhetnek.
Donald Trump amerikai elnök a napokban írta alá azt a rendeletet, amely további egy évvel meghosszabbítja az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket. Az elnöki dokumentum szerint Oroszország lépései és politikája továbbra is „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára.
Kreml: az oroszellenes szankciók az amerikai félnek is károsak
A Kreml ugyanakkor korábban abban bízott, hogy Washington idővel feloldja a korlátozásokat. Moszkvai álláspont szerint a szankciók nemcsak Oroszországnak, hanem az amerikai gazdaságnak is kárt okoznak.
További Külföld híreink
Erről beszélt korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja is, aki szerint az intézkedések több mint 300 milliárd dolláros veszteséget okoztak az amerikai üzleti szférának. Állítása szerint a szankciók feloldása akár 14 ezer milliárd dollár értékű közös projektek előtt is megnyithatná az utat.
További Külföld híreink
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője automatikusnak nevezte az Oroszország ellen meghosszabbított amerikai szankciókat (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyomozást indított az osztrák rendőrség, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában
Egyikük 26, a másik 20 éves volt.
Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét
A külgazdasági és külügyminiszter Demecseren járt a pedagógiai konferencián.
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nyomozást indított az osztrák rendőrség, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában
Egyikük 26, a másik 20 éves volt.
Szijjártó Péter: A kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét
A külgazdasági és külügyminiszter Demecseren járt a pedagógiai konferencián.
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!