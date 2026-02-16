Orbán ViktorMarco RubioDeák Dániel

Marco Rubio budapesti útja erős üzenetet hordoz

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása történelmi jelentőségű – hangsúlyozta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Marco Rubio és Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok új aranykorba léptek, amely a magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök személyes viszonyának is köszönhető.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 22:06
Fotó: ALEX BRANDON Forrás: Pool AP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nap folyamán megtartotta közös sajtótájékoztatóját a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter. Mind Orbán Viktor, mind pedig Marco Rubio méltatta az amerikai-magyar kapcsolatokat, amelyek alapja egyértelműen a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között lévő jó kapcsolat. Marco Rubio látogatásának a jelentősége kapcsán Deák Dániel az Origónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a találkozás erős üzenetet jelez.

Marco Rubio látogatása történelmi jelentőségű
Marco Rubio látogatása történelmi jelentőségű 
Fotó: ALEX BRANDON / Pool AP

Marco Rubio és Orbán Viktor sajtótájékoztatóján kölcsönösen méltatták a kétoldalú kapcsolatokat, valamint mindkét politikus hitet tett az orosz-ukrán háború békés lezárására irányuló erőfeszítések és egyéb irányú együttműködések kiszélesítésére. 

A sajtótájékoztatón elhangzottak kapcsán az Origo megkereste Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, aki hangsúlyozta, hogy történelmi jelentőségű látogatásról lehet beszélni, amely erős üzenetet hordoz. Egyúttal kiemelte, hogy mind a miniszterelnök, mind pedig Marco Rubio méltatta a két ország viszonyát, amely viszony kifejezetten Orbán Viktor és Donald Trump baráti kapcsolatának köszönhető.

„Ez a választás szempontjából sem mindegy, hiszen hogyha a választás után Magyar Péter lenne a miniszterelnök, akkor jelentősen romlana ez a kapcsolat” – hangsúlyozta a szakértő.

Deák Dániel egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Marco Rubio is személyes jó viszonyról beszélt, ez pedig közrejátszott abban, hogy sikerült beruházásokat hozni Magyarországra és különféle megállapodásokat kötni. Rubio azt is megerősítette, hogy valóban létezik egy amerikai védőpajzs, „az Amerikai Egyesült Államok pedig bármikor kész segíteni akkor, hogyha mondjuk spekulációs támadás következtében a magyar gazdaság sérülékennyé válna”.  Az elemző szerint egyúttal sikerült azt a baloldali narratívát is letörni, ami szerint hazánk egy évre kapott mentességet a szankciók alól. 

Ma az amerikai külügyminiszter ezt is megcáfolta, itt is kiemelte Donald Trump és Orbán Viktornak a viszonyát, tehát addig van Magyarországnak mentessége az amerikai energiaszankciók alól, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Donald Trump az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke

– hangsúlyozta Deák Dániel. 

A sajtótájékoztatón a szakértő szerint az is bizonyosságot nyert, hogy Budapest valóban a béketárgyalások helyszíne lesz, ugyanis az amerikai fél megerősítette, hogyha Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozik, akkor az Magyarországon lesz.

Itt tartják meg a békecsúcsot, és természetesen magyar szempontból az is nagy jelentőségű, hogy élő meghívása van az amerikai elnöknek Magyarországra. Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy a megfelelő időpontot keresik

– emelte ki Deák Dániel.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

add-square Az amerikai külügyminiszter Budapesten

Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat

Az amerikai külügyminiszter Budapesten 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekismerős arcok

A legnagyobbak…

Bayer Zsolt avatarja

Ebben a pocsék, érzéketlen, hisztérikus, végtelenül pitiáner világunkban néhány perc emlékezés, merengés és meghatottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu