Marco Rubio budapesti útja erős üzenetet hordoz

A nap folyamán megtartotta közös sajtótájékoztatóját a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter. Mind Orbán Viktor, mind pedig Marco Rubio méltatta az amerikai-magyar kapcsolatokat, amelyek alapja egyértelműen a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök között lévő jó kapcsolat. Marco Rubio látogatásának a jelentősége kapcsán Deák Dániel az Origónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a találkozás erős üzenetet jelez.

Marco Rubio látogatása történelmi jelentőségű

Marco Rubio és Orbán Viktor sajtótájékoztatóján kölcsönösen méltatták a kétoldalú kapcsolatokat, valamint mindkét politikus hitet tett az orosz-ukrán háború békés lezárására irányuló erőfeszítések és egyéb irányú együttműködések kiszélesítésére.