Orbán Vikor: Brüsszel és Kijev beavatkozna a magyar választásba

A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget. A terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!