Bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a Zelenszkij-terv nem csupán Ukrajna uniós csatlakozásáról szól, hanem közvetlen politikai fenyegetést is jelent Magyarország számára.
Orbán Vikor: Brüsszel és Kijev beavatkozna a magyar választásba
Orbán Viktor szerint Brüsszel és Kijev nyíltan beavatkozna a magyar választásokba, hogy eltávolítsák a nemzeti érdekeket védő kormányt Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása érdekében.
A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget. A terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!
– írta a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
