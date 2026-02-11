Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

Ukrajna EU-csatlakozásaOrbán ViktorválasztásMagyarország

Orbán Vikor: Brüsszel és Kijev beavatkozna a magyar választásba

Orbán Viktor szerint Brüsszel és Kijev nyíltan beavatkozna a magyar választásokba, hogy eltávolítsák a nemzeti érdekeket védő kormányt Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 11:00
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a Zelenszkij-terv nem csupán Ukrajna uniós csatlakozásáról szól, hanem közvetlen politikai fenyegetést is jelent Magyarország számára.

A Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Brüsszel és Kijev a választásokon való nyílt beavatkozással fenyeget. A terv része ugyanis, hogy eltávolítják a nemzeti érdekeket védő kormányt és helyére brüsszeli bábkormányt ültetnek, amelyik aztán készséggel mond igent Ukrajna gyorsított csatlakozására. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez egy biztos választás kell. Ehhez a Fidesz kell!

– írta a miniszterelnök.

add-square A Zelenszkij-terv részletei

Így válna EU-taggá Ukrajna 2027-re az őrült Zelenszkij-terv alapján

A Zelenszkij-terv részletei 12 cikk chevron-right

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

