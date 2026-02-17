Marco RubioOrbán ViktorMagyarország

Orbán Viktor a kulisszák mögé enged betekintést + videó

Marco Rubio budapesti látogatása jelentős nemzetközi figyelmet váltott ki. A találkozói kulisszái mögé enged betekintést az Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 15:57
Orbán Viktor és Marco Rubio Budapesten Forrás: Facebook
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rubio budapesti látogatása hatalmas nemzetközi visszhangot keltet. Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának kulisszái mögé enged betekintést az Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott új videó. Rubio már az ötödik amerikai külügyminiszter, aki Budapesten találkozott a magyar kormányfővel. Rubio most először járt a magyar fővárosban, és az első útja a Szent István-bazilikába vezetett. 

Orbán Viktor Budapesten fogadta Marco Rubiót
Orbán Viktor Budapesten fogadta Marco Rubiót. Fotó: AFP

Orbán Viktor körbevezette az amerikai vendéget a karmelitában, a dolgozószobáját is megmutatta neki, de oda csak szűk körben mentek be.

Ezután a Panoráma-terembe vezetett az útjuk, ahol az amerikai külügyminiszter tárgyalt a miniszterelnökkel. A tárgyalásról a jegyzeteket pedig nem más, mint Szijjártó Péter külügyminiszter munkatársa, Gáspár Evelin készítette.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Marco Rubio Budapesten (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

