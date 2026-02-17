Orbán Viktor a kulisszák mögé enged betekintést + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rubio budapesti látogatása hatalmas nemzetközi visszhangot keltet. Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának kulisszái mögé enged betekintést az Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott új videó. Rubio már az ötödik amerikai külügyminiszter, aki Budapesten találkozott a magyar kormányfővel. Rubio most először járt a magyar fővárosban, és az első útja a Szent István-bazilikába vezetett.
Orbán Viktor körbevezette az amerikai vendéget a karmelitában, a dolgozószobáját is megmutatta neki, de oda csak szűk körben mentek be.
Ezután a Panoráma-terembe vezetett az útjuk, ahol az amerikai külügyminiszter tárgyalt a miniszterelnökkel. A tárgyalásról a jegyzeteket pedig nem más, mint Szijjártó Péter külügyminiszter munkatársa, Gáspár Evelin készítette.
Borítókép: Orbán Viktor és Marco Rubio Budapesten (Fotó: AFP)
