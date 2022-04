Közéletről, politikáról irodalmi nyelven

Mondhatni, soha jobbkor nem láthatott volna napvilágot a gyűjtemény, a megjelenéskor nyakunkon volt a választás, ami megerősítheti a feltámadás utáni világot avagy visszahozhatja a politikai kalandorokat, gazembereket, kóklereket, más szóval a demokratikus ellenzéket, amely, miként a megkaparintott önkormányzatokat, úgy semmizné ki az országot – ahogyan a feltámadás előtti két ciklusban.

Minden jegyzet egykori megjelenési dátumával olvasható. Az első 2010. január 18-i, míg a befejező 2021. december 9-i. Pusztán azért véstem ide az időpontokat, mivel rendkívül érdekes visszaemlékezni, ugyan mi is történt az adott napon, illetve annak környékén. A politikai emlékezet, úgy tartják, meglehetősen kurta. Bevallom, elsőre nekem sem ugrott be semmi a fenti két dátum olvastán. Miről írt Domonkos László? Egy taxis utazásról, ahol a sopánkodó sofőr a Péterffy Sándor utcai kórház előtt hajtva ócsárolni kezdte az egészségügyet lerohasztó kormányt. Ne tévedjünk, akkor még a világhatalom bábkormánya zabálta Magyarországot, éppen libás Bajnai DatAdat Gordon helytartóságával. Emlékeznek? Az év első hónapjában az Alkotmánybíróság eltörölte a Bajnai-kabinet által január 1-jével bevezetett ingatlanadót. Az elvtársak, no meg az internacionalista gazdáik olyannyira kifosztották hazánkat, hogy már saját tulajdonunkért követeltek pénzt tőlünk.