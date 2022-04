Támaszkodjunk a természet erejére!

Az önellátás mint életforma a jelenlegi igények és a közösségi morál helyzete miatt egyelőre utópia csupán, azonban hiszem, hogy van út felé. Ezen az úton az első lépést jelentheti az elképzelés, mely szerint az ember részben vagy netán teljesen képes legyen előteremteni a saját élelmét.

A túlzott igényeink miatt azonban általában nem elégszünk meg a saját környezetünkben megtermelhető, illetve elérhető javakkal. Holott mi, magyarok még kiemelkedő helyzetben is vagyunk a tekintetben, hogy a Kárpát-medencében rendkívül jó körülmények állnak rendelkezésünkre. Illetve állnának, ha többek között a nagyüzemi gazdálkodással nem tennénk tönkre ezeket. Minderről részletesebben ITT írtunk. Elképesztő adat, hogy ma Európában – beleértve Magyarországot is – az emberi tevékenységnek köszönhetően tizenhétszer gyorsabban pusztul a talaj, mint ahogyan képes volna megújulni. Erre a tényre Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke hívja fel a figyelmet az egyik videójában, és nemcsak figyelmeztet, hanem megoldásokat is kínál, mégpedig saját tapasztalatai alapján a gyakorlatban kipróbált és évtizedek óta jól működő módszereket.

Az első és legfontosabb teendő a szemléletváltás volna; a földet, a növény- és állatvilágot kizsákmányoló hozzáállást a természettel való együttműködés igényének kellene felváltania. A magyar paraszti kultúrában egyébként valahol a monokultúrás, kapásnövény-termesztés és a legeltető állattartás előtti időkben kellene keresnünk ezt a fajta mentalitást, amikor a folyóinkat még nem szabályoztuk, és a Kárpát-medence közepe, az Alföld nemhogy homokos puszta, hanem évszázadokon keresztül egy olyan fás, ligetes táj volt, melyben a természet adta sajátságokkal együttműködve, nem megváltoztatva azokat, elképesztően sokoldalú gazdálkodást folytatott a faluközösségek népe.

Ebben a szemléletmódban és erkölcsiségben gyökerezik Gyulai Iván kertgazdálkodási módszere is, amelybe az Ökológiai Intézet különböző képzései során személyesen is bárki betekintést nyerhet Gömörszőlősön, az észak-borsodi településen, mely egyetlenként őrzi még nevében a csonka ország területén az egykori Gömör vármegye emlékét.