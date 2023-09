A közösség ereje újra megmutatkozik

− Mit jelent a Temesvári Magyar Napok a régióban élő magyarok számára?

− A Temesvári Magyar Napok kiemelt fontosságú, mert egy szórvány vidékről beszélünk. Nagyszerű dolog az, hogy a magyar napok alatt Temesvár központja egy kicsit magyarrá válik, magyar szót lehet hallani. Ugyanis a többi időszakban bizony érezzük a különbséget a magyar többségi erdélyi városokhoz, például Marosvásárhelyhez képest, ahol azért még máig jelentős magyarság él. A Temesvári magyar napok alatt újra megélhetjük azt, hogy magyarok vagyunk.

Tamás Péter szerint a Várbástya Egyesület célja a temesvári magyar közösség összetartása (Forrás: MTI/Rosta Tibor)

− Már nyolc éve, hogy elindult a programsorozat. Hogyan látja a magyar napok evolúcióját?

− Temesvár egy multikulturális település, megtaláljuk benne a német, a román, a magyar nyelvű lakosokat egyaránt,

és ebben a keveredésben szerettük volna megmutatni, megerősíteni a magyarságot.

Célunk életben tartani a kultúránkat, és úgy látjuk, hogy csak összefogva, egy csapatként fog sikerülni. Így megalakult a Várbástya Egyesület, amely elsődleges feladata az, hogy összefogja a temesvári magyarságot. Így kezdődött el a magyar napok története immár kilenc évvel ezelőtt. Ezen alkalmakon szeretnénk megmutatni a helyi értékeket, de a globális magyar kultúra szeleteit is.

− Mi motiválja mégis újra és újra abban, hogy megszervezzék a Temesvári Magyar Napokat?

− Valóban, a program megszervezése fáradságos munka, de úgy érzem, hogy megéri. Mi sem jobb visszaigazolás, minthogy a látogatók már a fesztivál végén azt kérdezgetik, hogy „Nos, akkor jövőre milyen program lesz, ki lép majd fel?” Ez nagyon jólesik, hiszen ez is mutatja, várják, számítanak aTemesvári Magyar Napok sokszínű és pezsgő kulturális kínálatára. Külön örülök annak, hogy egyáltalán meg tudjuk szervezni. Mindig kihívás jelent az anyagi háttér biztosítása, vagy éppen az engedélyek beszerzése. De úgy látszik, megéri, hiszen nagy dolog, hogy az Opera téren zajlanak a rendezvények, azaz Temesvár központjában, amit így három-négy napra magunkénak tudhatunk.

− Idén ráadásul az Európa Fulturális fővárosa címet is viseli Temesvár Veszprém mellett. Egyértelmű volt, hogy a Temesvári Magyar Napok is csatlakozik az EKF-hez?

− Itt érdemes kicsit felidézni az előzményeket, tudniillik az elbírálásnál Kolozsvárral versengtünk.

Az egyik nagy érv, ami felénk, azaz Temesvár felé billentette el a mérleget, az a multikulturális közeg volt.

Ezen belül itt a legnagyobb kisebbség a magyarság, úgyhogy igenis kiemelten fontos a temesváriaknak, hogy a magyar napok az EKF-en belül valósulhat meg. A város pedig támogatott minket. Mellettünk áll Dominic Fritz, Temesvár polgármestere a szervezés és a kivitelezés terén is. Temesvár hangulata ebből a szempontból nagyon jó, nincs ellenségeskedés.

A Hunyadi-kastély mellett korabeli jelenetek élednek fel (Forrás: Facebook/ Temesvári Magyar Napok- Tatar Peter)

− Mennyire színes a programpaletta, amit szeptember 24-ig kínálnak a közönségnek?

− Tartalmilag és kiterjedésben is igen gazdag a válogatás. A beltéri helyiségekben magyar nyelven folynak az előadások, színházi, közéleti, politikai események és a borkóstolók. Az Operában szerda este gálaműsor nyitja a programsorozatot. Tavaly a Szegedi Kortárs Balett adta elő a Carmina Buranát, idén pedig úgy döntöttünk, hogy megkérjük a Temesvári Magyar Színházat, a mi színházunkat, hogy állítsanak össze egy gálaműsort. Csak gasztroélményben negyven vendégünk van, ahol sült hústól kezdve lángosig, palacsintáig mindenféle magyaros finomságot meg lehet majd venni és kóstolni. De helyt kap egy kis borsarok, sörsarok is, ahol csak magyar termelők jelennek meg. A téren lesz még kézműves vásár, ahol idén nyolcvanan állítják ki portékáikat. A koncertek pedig két színpadon zajlanak párhuzamosan.

A nagyszínpadon olyan nevekkel találkozhatunk, mint Deák Bill Gyula vagy a Republic, vagy éppen a Napoleon Boulevard.

A Hunyadi-kastély mellett korabeli jelenetek élednek fel, a régi török, osztrák csatákat megjelenítve. A néptáncrajongók a Járd ki, lábam most! néptáncgálán tapsolhatják meg kedvenceiket szombaton.

− Kicsit kitekintve a programokból, mi ennek a rendezvénynek a legfontosabb üzenete?

− Az egyik legfontosabb az, hogy a magyarságot szeretnénk Temesváron tovább éltetni, hogy meg tudjon maradni kultúrájában, nyelvében és szokásaiban. Nagyon fontos együttes erővel összefogni, önmagunkért kiállni, azaz egy egészséges magyarság képét közvetíteni. Látszik a magyar napok szervezésén, hogy ez csak úgy tudott megvalósulni, hogy ezt egy egységes közösség szervezte.

− Hogyan szólítják meg a fiatalságot?

− Nehéz a fiatalságot és a középkorúak összehozni. Persze megpróbáljuk mindenkinek a véleményét és az óhaját figyelembe venni. A fiatalságot a programokba próbáljuk bevonni, az is jól látszik, hogy a közösségimédia-platformokon folytatott kommunikációnk már feléjük irányul. De mellettük természetesen fontosak a magyar lakosság többi résztvevői is. Nagyon bátorítom a magyarországi polgárokat is, jöjjenek Temesvárra! Jár közvetlen vonat, sőt közel van autóval is. Mindenkit szeretettel várunk bármilyen eseményre, akár az egészre. Temesvár azért különleges, mert habár a magyarság már szórvány nemzetiségnek számít, de kimondottan nagyváros, pezsgő multikulturális értékekkel.

Borítókép: a temesváriaknak fontos, hogy egy egészséges magyarság képét közvetítsék (Forrás: Facebook/ Temesvári Magyar Napok)