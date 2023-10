Az immár harmadik alkalommal megrendezett kulturális fesztivál a hazai illusztrációs művészetet kívánja közelebb hozni a közönséghez úgy, hogy közben meg is újítja azt. Mivel a kiállításon szereplő munkák egyben versenyeztek is egymással, a Petőfi–Madách évfordulós tárlat megnyitóján három díj is gazdára talált, melyet a kurátorok, Révész Emese művészettörténész és Herbszt László illusztrátor, tervezőgrafikus adott át a művészeknek.

Madách Imre és Petőfi Sándor ihlető alkotásai nyomán születtek a kiállított művek. Fotó: Kurucz Árpád

A tavasszal meghirdetett pályázat esetében konkrét szövegekre épülő, narratív munkákat kértek a szervezők, kiemelten koncentrálva a szépirodalmi illusztrációkra. Révész Emese és Herbszt László fontosnak tartják, hogy ismertté tegyék a fiatal tehetségeket, hosszabb távon pedig a magyar illusztrációs művészetet nemzetközi szinten is szeretnék népszerűsíteni.

Révész Emese bevezető szavai után dr. Fodor Péter, az intézmény főigazgatója mondta el, mekkora öröm számukra, hogy ilyen sokan eljöttek az eseményre, és kíváncsiak ezekre a művekre. Miután egyre inkább közösségi térré alakul a könyvtár, egyre több tárlatot rendeznek itt, és az együttműködést a jövőben is folytatni kívánják.

Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatója nyitotta meg a tárlatot. Az általa korábban vezetett intézményt illetően hangsúlyozta, hogy ott a XIX. század közepétől napjainkig tanulmányozható a grafikatörténet anyaga. Csorba Csilla az előző két illusztrációs fesztivál eseményeit is követte, s látványos változásként említette, hogy egyre többen érdeklődnek a műfaj iránt, egyre többen pályáznak is rá, ami nagyon nagy eredmény.

Múltbeli élményei közt említette meg, hogy az Auróra folyóirattal is foglalkozott, melynek megálmodója Kisfaludy Károly költő volt – e munka hatott rá olyan komolyan, hogy innentől kezdve mindig is érdekelje ez a műfaj. Felemlítette az évfordulós alkalom kapcsán Petőfi Sándor Tisza című költeményének első illusztrációját, a képanyaggal gazdagított Petőfi-kiadványokat, a kiadók és műhelyek vonatkozó kiemelkedő munkáját, Jaschik Álmos világhíres Petőfi-illusztrációit, majd az 1950-es években alapított Petőfi Irodalmi Múzeum grafikákat, illusztrációkat támogató tevékenységét.

Szóba került a dupla évforduló miatt Zichy Mihály sorozata, Buday György fametszeteinek sora, Kass János több alkotása, melyek mind Az ember tragédiájának híres illusztratív feldolgozásai voltak. Csorba Csilla zárásként megjegyezte, hogy ezzel a harmadik kulturális fesztivállal Révész Emese és Herbszt László egy-egy nagy kiadó vagy intézmény helyett is vállalta az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult grafikai műfaj „feltámasztását”.

Érdemes elmélyedni az alkotások világában. Fotó: Kurucz Árpád

A grafikusművészekből, illusztrátorokból, muzeológusokból és könyvtárosból álló zsűri döntése alapján 1. díjat vehetett át Gyenes Gábor, 2. díjat kapott Lőrinc Attila és Pattantyús Márton, a 3. díjat pedig Szántói Krisztiánnak ítélték.

A légiesen és látványosan elrendezett printeket mindenképpen érdemes aprólékosan végignézni. A művek változatos technikai megoldásokkal, lírai és humoros részletekkel szolgálnak, ráadásul egyértelműen mutatják, hogy mind Petőfi frappáns lírai művei, mind Madách sokrétű drámai költeménye tartogat aktuális mondanivalót. Láthatunk itt hagyományos és újszerű megoldásokat, játékkal teli és érzelemdús, finom munkákat, amelyek emlékezetes pillanatokat nyújtanak az ide ellátogató fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Borítókép: Pillanatkép a kiállításról (Fotó: Kurucz Árpád)