Csák János örömmel jelent meg az eseményen, külön kiemelve Kokas Katalin és Kelemen Barnabás szervezői szerepét a művészet generációkon átívelő öröksége, a magyar kultúra ápolása értelmében. A sajtótájékoztató elején egyébként a Hubay-verseny fiatal versenyzői és a zsűri tagjai is részt vettek, hiszen az esemény része volt a ma kezdődő megméretés sorsolása is. A hangulatos, Batta András–Kokas Katalin vezette sajtóbeszélgetésen a szakmai feladatok és kihívások mellett személyes élmények és tapasztalatok is szóba kerültek, hiszen Batta András éveken át tanította is Kokas Katalint, valamint megtudtuk, hogy a Kokas–Kelemen házaspár Kocsis Zoltánnal is szoros szakmai-alkotói kapcsolatban állt.

Csák János kulturális és innovációs miniszter nyitotta meg a Fesztivál Akadémia sajtótájékoztatóját a Müpában. Fotó: Teknős Miklós

Szó esett az ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte Ifjú barbárok előadásról is, mely július 14-én lesz látható a Magyar Zene Házában, s amely mintegy szintézise a magyar zenekultúra örökségének, a Bartók Béla és Kodály Zoltán által ránk örökített szellemi hagyatéknak.

Mint az előbbiekből már kiderült, a Balog Zoltán – a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerülete püspöke – fővédnökségével indított programsorozat a magyar zenei kultúrát ismerteti, népszerűsíti idehaza és számos országban egyaránt. A több részből álló rendezvénysort a november 18-án kezdődő II. Hubay Jenő Nemzetközi Hegedűverseny nyitja meg, majd folytatódik a lillafüredi Palota Szállóban rendezett I. Winterfest koncertjeivel, 2024. február 2-a és 4-e között. Ezt követi a Halász Ferenc Tehetségkutató április 12-től, valamint az V. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny július 4-től 14-ig. A sorozatot a IX. Summerfest zárja majd július 21-én. Mindezt egy országjáró mesterkurzus is kíséri egész évben, melynek különböző, hazánkban és a határainkon túli magyarlakta területeken tartott alkalmaira érdeklődő zenepedagógusokat, zeneoktatókat és diákokat várnak a szervezők.

A kilenc évvel ezelőtt a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás művész házaspár által elindított rendezvénysorozat célja az volt, hogy a nemzetközi rangú budapesti fesztivál és mesterkurzusok segítségével egy valódi zeneművészeti műhely alakuljon ki előadók és hallgatók együttműködése során. A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) egyediségét olyan szakmai és emberi összefogás példázza, amelyben a FAB mintegy 70 művésze vesz részt. A sorozat másik fontos célkitűzése pedig egyértelműen látszik a rendezvények jellegéből, ahogyan ezeket Kokas Katalin is jellemezte az egyre bővülő repertoár ismertetésekor: a következő nemzedékek zenei képzése, a hazai zeneművészeti értékek őrzése és továbbadása áll a középpontban.

A FAB Ensemble ötlete néhány éve, a koronavírus-járvány hozta nehézségek során született és formálódott egyébként egy közösséggé. Különleges jellemzője még, hogy nincs ehhez hasonló művészeti összefogás, amely esetében valamennyi magyar szólista egy ügyért összeállt volna.

Fontos megemlíteni, hogy a műsorokat figyelemmel kíséri Kurtág György is, akinek Bartók Béla vonósnégyeseiről szóló, tizenkét részes mesterkurzusára is várják a résztvevőket a fesztivál folyamán. Az intenzív háromórás, kétnyelvű programra számos országból érkezik a szakmai közönség, akárcsak, ahogyan már az előző években is, a fesztivál hasonlóan színvonalas és változatos programjaira.

Borítókép: Csák János, Kokas Katalin, Teodor Currentzis, Kelemen Barnabás és Batta András a MÜPA sajtótájékoztatóján (Fotó: Teknős Miklós)