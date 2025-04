Összefogott az RTL és a TV2 , még Dobó Kata is bedobta magát

Van mire büszkének lennünk! – szólt a Nemzeti Filmintézet (NFI) szlogenje a közelmúlt sikereiről, ami idén folytatódni látszik a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? és a Véletlenül írtam egy könyvet című családi mozi kiemelkedő mozis pályafutásával, vagy a Hunyadi-sorozat régóta nem tapasztalt televíziós nészőszámaival. Az említett mondatot azonban nyugodtan kiterjeszthetjük az egész magyar filmkincsre, ami szerintem nagy szó azok után, hogy a 2000-es évek közepére már sokan félve ültek le egy-egy új magyar mozgókép elé, vagy hogy a hazai filmkincs milyen nehezen volt elérhető. Ma már a Filmio vagy a Magyar MoziTV mellett számos iskolai program, képzés és országos rendezvény gondoskodik róla, hogy a legfiatalabbak is megismerkedjenek a magyar kultúra ezen szeletével, aminek a magyar film napja egy elengedhetetlen elemévé vált 2018-as indulása óta.

A magyar film napján van mire büszkének lennünk. Fotó: NFI

A magyar film napja

– Kerek 130 éve született a mozi, és mi magyarok elég hamar, 1901-ben fel is iratkoztunk a filmkészítők egyre népesebb táborába. Abban az évben, április 30-án már be is mutatták az első megrendezett magyar gyártású filmet, A táncz címmel, azóta pedig sok tehetséges alkotó számtalan felejthetetlen mozgóképpel ajándékozott meg bennünket határainkon innen és túl, rengeteg nemzetközi elismerést is szerezve hazánknak. Ez az egyedülálló filmkincs páratlan lenyomata az elmúlt több mint száz esztendőnek és szinte minden műfajban tartogat különleges alkotásokat – mondta Káel Csaba magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a magyar film napja alkalmából, rámutatva a magyar filmgyártás műfaji, tartalmi, és formai sokszínűségére.

– Mindezek mellett büszkék lehetünk arra is, hogy egyre több olyan film készül, amelyik a saját történeteinket viszik filmre, ilyen volt a Hadik, a Semmelweis, vagy épp a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték, ami a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje – fűzte tovább Horváth Csaba, az NFI marketing- és kommunikációs igazgatója, aki kérdésünkre elmondta, hogy amikor hét évvel ezelőtt arra kérték a televíziótársaságokat, a mozihálózatokat és a streamingszolgáltatókat, hogy válogassanak ebből a rendkívül terebélyes filmtermésből

akkora volt az érdeklődés a nézők részéről, hogy az ünneplés ma már egy héten át tart, a különleges vetítések mellett számos kísérőprogrammal, közönségtalálkozókkal.

Az Alleeban április 30-án Dobó Katával együtt nézhetjük meg a Csak szex és más semmit, a Mammut moziban pedig a Gyula vitéz télen-nyáron című klasszikus után a Filmvilág podcast tagjai (Huber Zoltán, Pozsonyi Janka és Baski Sándor) járják körbe a filmet. Az Uránia moziban A legbelsőbb Ázsia dokumentumfilm rendezője, Füredi Zoltán mesél az alkotásáról, és Varga Ágota is jelen lesz a Láthatatlan kötelek című dokumentumfilmjéről szóló beszélgetésén.

A közmédia csatornái (Duna, Duna World, M5) a magyar film hete alkalmából régi klasszikusokat és értékes dokumentumfilmeket tűz műsorra. A filmkínálat Kállai Ferenc, Makk Károly, Keleti Márton, Szeleczky Zita évfordulós mestereket állítja a középpontba, hétköznaponként pedig 12:55-től magyar dokumentumfilmek kapnak helyet, köztük a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című portréfilm.

A Hír TV Darvas Ivánra emlékezik a Bakaruhában című filmjével, amiben a száz éve született színész a bonviván bohém újságíró bőrébe bújva csavarja el a szerelemre vágyó bájos cselédlányt megformáló Bara Margitot. A vasárnapi ismétlés előtt a Szélesvásznú történelem aktuális adása is a minden idők legjobb magyar filmjeit felsoroló Budapesti 12 listán is számontartott filmmel foglalkozik.

A TV2-csoport csatornáin (Mozi+, SuperTV2, Moziverzum) olyan alkotások lesznek láthatók, mint a Hadik, A játszma, a Szaffi, a Csinibaba, A tanú, a Most vagy soha!, de képernyőn lesznek az Ötvös Csöpi-filmek is. Az RTL-hez tartozó csatornákon (RTL, Moziklub) is széles kínálatból válogathatunk, olyan közönségkedvencek küzül, mint a Seveled, a Vuk, a 6:3 avagy játszd újra Tutti!, a Hippolyt, a lakáj, vagy az Egészséges erotika és A feleségem története.

A budapesti Uránia moziban április 30-án kora délutántól késő estig peregnek a jobbnál jobb magyar filmek a nagyvásznon, az aktuális mozis kínálat mellett be lehet ülni a Kern András nevével fémjelzett Ma este gyilkolunkra és a DAC FC futballsikereit és közösségformáló szerepét bemutató DAC FILM-re is. A budapesti Tabán és Kino Café ugyancsak széles kínálattal várja a nézőket, újra látható lesz többek közt a tavalyi év animációs szenzációja, a Kék Pelikan, és a közelmúlt több sikerfilmje is, legyen az független (Fekete pont, Futni mentem), vagy állami finanszírozású (Véletlenül írtam egy könyvet, Hogyan tudnék élni nélküled?).

Utóbbiak továbbra is országszerte láthatóak a Cinema City mozikban, a frissen bemutatott, Dargay Attila animációs tervei alapján elkészített Csongor és Tündével, ilettve a Reménytelenül című, szintén független József Attila-filmmel együtt.

A streamingszolgáltatók kínálata is bővelkedni fog magyar filmekben az elkövetkező időszakban: a Max, az RTL+, és a Cinego felüle­tein érdemes most körbenézni, míg a magyar filmek streamingplatformja, a Filmio tíz napon át tíz filmet tett ingyenesen tett elérhetővé. Május 4-ig Makk Károly és Darvas Iván születésének 100. évfordulója alkalmából a rendezőikon és a színészóriás emlékezetes alkotásait lehet ingyen megnézni.