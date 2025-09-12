Rendkívüli

Robert Downey JrmarvelChris Evans

Megérkezett az első kép Robert Downey Jr. Doctor Doomjáról, a rajongók Chris Evans visszatérésére is gyanakodnak pár fotó alapján

Először láthatjuk az MCU Doctor Doomját: Robert Downey Jr. új karaktere fenyegető külsővel lép majd színre a 2026 decemberében érkező Bosszúállók: Ítéletnapban, és könnyen lehet, hogy Chris Evans is visszatér Amerika Kapitányként.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 13:59
Robert Downey Jr. és Chris Evans utoljára a Bosszúállók: Végjátékban játszottak együtt.
Robert Downey Jr. és Chris Evans utoljára a Bosszúállók: Végjátékban játszottak együtt. Forrás: TMDb
A Disney sanghaji marketing expóján a stúdió leleplezte az első promóképet az MCU Doctor Doomjáról, akit Robert Downey Jr. alakít. Ez alapján a karakter a klasszikus, középkori lovagokat idéző kosztümjében fog feltűnni az új Bosszúállók mozifilmben. A korábban Vasembert alakító színész új szerepét tavaly, a Comic-Conon jelentették be, a karakter a 2026 decemberében érkező Bosszúállók: Ítéletnapban keveri majd a bajt, eddig csupán az idei Fantasztikus Négyes stáblistás jelenetében tűnt fel egy pillanatra, de az arcát ott még nem fedte fel.

Promóciós kép a Bosszúállók: Ítéletnaphoz (Forrás: YouTube)

Robert Downey Jr. újra vasálarcot húz

A mostani rendezvényen a kirakott promóciós kép mellett egy MCU-s lézershow is bemutatta, mire számíthatunk Robert Downey Jr. gonosztevőjétől, ezt cikkünk végén lehet megtekinteni.

A film rendezői, Anthony és Joe Russo, a Boszúállók: Végjáték után térnek vissza a Marvel zászlóshajójához és a stúdióhoz, amit az utóbbi években számos kritika ért a hullámzó színvonal miatt. Erről és a szuperhősfilmek (látszólagos) hanyatlásáról egy hosszabb cikksorozatban értekeztünk:

1. rész: Szuperhősök inváziója: Superman és Batman már harminc éve lerakta a mai sikerfilmek alapjait

2. rész: A szuperhősök invázióját a Marvel aranykora hozta csak el igazán

3. rész: Lejjebb hagyott a szuperhősök inváziója, de valóban hanyatlásnak indult műfaj? 

Az utóbbi napokban felröppentek a találgatások Chris Evans visszatéréséről is: a színész a torontói nemzetközi filmfesztiválon új akció-vígjátékát, a Sacrifice-t népszerűsítette. A róla készült friss fotók alapján a rajongók szerint ismét Amerika Kapitányként láthatjuk majd, hiszen Evans fizikuma és megjelenése erősen idézi a karakter ikonikus képét:

Joe Russo korábban sejtetően utalt arra, hogy van elképzelésük Steve Rogers sorsáról a Végjáték eseményei után, amikor a hős visszautazott az időben, hogy elhelyezze a Végtelen Köveket. Ez alapján elképzelhető, hogy az Ítéletnapban Amerika Kapitány is visszatér valamiyen formában, és talán Downey és Evans karakterei is újra összetűzésbe kerülnek, még ha nem is ugyanabban a felállásban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

