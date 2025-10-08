Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Erre senki sem számított: együtt jelent meg az egykori sztárpár a vörös szőnyegen
Jennifer LopezfilmA pókasszony csókjapremierválásBen Afflecksztárpár

Jennifer Lopez és Ben Affleck idén mondta ki a válást, ám a napokban együtt jelentek meg New Yorkban A pókasszony csókja (Kiss of the Spider Woman) című film premierjén. Az egykori szerelmespár felbukkanása mindenkit meglepett.

2025. 10. 08.
Jennifer Lopez és Ben Affleck a premieren Forrás: Hola USA Facebook-oldala
Az egykori házaspár nemcsak együtt pózolt a vörös szőnyegen, hanem Ben Affleck dicsérő szavakkal illette Jennifer Lopez alakítását a Bill Condon rendezésében készült A pókasszony csókja című film vetítése előtt – írja a The Hollywood Reporter.

lopez
Jennifer Lopez A pókasszony csókja premierjén Fotó: Jennifer Lopez Facebook-oldala

Jennifer Lopez ismét főszerepet játszik

Amikor létrehoztuk az Artists Equity produkciós céget, a legfőbb célunk az volt, hogy támogassuk a nagyszerű művészeket, inspiráló történeteket meséljünk el, valamint lehetőséget teremtsünk arra, hogy ilyen különleges filmek szülessenek a világ legjobb rendezőivel, színészeivel dolgozva. És ebben a filmben mindezt sikerült megvalósítanunk. Megtiszteltetés itt lenni. Ez a film lenyűgöző. Jennifer, elképesztő vagy. Bill, fantasztikus munkát végeztél

– emelte ki Affleck, aki A pókasszony csókja egyik vezető producere.

A pókasszony csókja Valentínról (Diego Luna), egy politikai fogolyról szól, aki egy cellába kerül Molinával (Tonatiuh), akit közszeméremsértés miatt ítéltek el. Kettejük között különös kapcsolat alakul ki, miközben Molina elmeséli egy hollywoodi musical történetét, amelynek főszerepét Ingrid Luna (Jennifer Lopez) játssza.

A vörös szőnyeges megjelenés váratlan volt, hiszen Affleck és Lopez válását idén zárták le hivatalosan. A pár 2022 júliusában házasodott össze, ám Lopez 2024 augusztusában beadta a válókeresetet, jelezve, hogy már több mint egy éve külön éltek. A sztárok korábban is jártak egymással a 2000-es évek elején, sőt el is jegyezték egymást, de még az esküvő előtt szakítottak – akkor az intenzív sajtófigyelmet nevezték meg a kapcsolatuk bukásának egyik okaként.

Affleck idén márciusban a GQ magazin címlapinterjújában így beszélt a válásról: 

Jennifer iránt mély tisztelettel viseltetek. Megértem, hogy másként gondolkodunk a nyilvános és a magánélet határairól, de őszintén remélem, hogy bármit is idéznek tőlem, az nem sugall semmiféle negatív érzést vagy ítélkezést. Semmi más nincs bennem, csak tisztelet.

A pókasszony csókja az Amerikai Egyesült Államokban október 10-én kerül a mozikba.

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

