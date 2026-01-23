Karl MarxA tőkeNemzeti SzínházVidnyánszky Attilapassiójátékelőadás

Marxtőkéje a színpadon: nem történelemóra, hanem szembesítés

Karl Marx a világ egyik legtöbbet idézett szerzője. Kevés gondolkodó gyakorolt akkora hatást a modern történelemre, mint ő, és kevés eszme hagyott maga után ennyi tragikus félreértést. Ebből a feszültségből indul ki Vidnyánszky Attila új nagyszabású színházi vállalkozása, a Marxtőkéje, amely március 27-én mutatkozik be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 20:45
A Marxtőkéje olvasópróbája Fotó: Eöri Szabó Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alkotók szándéka szerint az előadás nem közgazdasági magyarázat, nem történelmi rekonstrukció és nem politikai pamflet. Vidnyánszky Attila rendező passiójátékként határozza meg a Marxtőkéje műfaját. Egy gondolkodásmód születésének, eltorzulásának és továbbélésének történeteként, amely a múltból a jelen felé halad, János evangéliumának szövetébe ágyazva.

Marxtőkéje
Rátóti Zoltán alakítja Karl Marxot a Marxtőkéje című előadásban. (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

Tavasszal érkezik a Marxtőkéje a Nemzeti Színház színpadára

Marx 1867-ben megjelent fő műve, A tőke eredetileg egyetlen brosúra volt A politikai gazdaságtan bírálatához címmel. 

A háromkötetesre tervezett munkát a szerző soha nem fejezte be teljes egészében, mégis a XX. század egyik legmeghatározóbb politikai szövegévé vált, és alapjául szolgált egy totalitárius eszmerendszer kialakulásának.

A Marxtőkéje abból az alapfelismerésből indul ki, hogy Marx gondolkodása – különösen vallásellenességgel átszőtt világlátása – olyan ideológiai örökséget hagyott maga után, amelynek következményei máig hatnak. A darab azt vizsgálja, miként válik egy elméleti rendszer politikai gyakorlattá, és hogyan alakul át eszméből erkölcsi relativizmus, eltörlésnyelv és morális fölényigény.

Az előadás kizárólag eredeti dokumentumokra épül: levelekre, tanulmányokra, kiáltványokra. Marx, Engels és Lenin szövegei nem kommentárként, hanem önmagukban szólalnak meg, saját nyelvükön, saját logikájuk szerint. Nincs fikció, csak mondatok és azok következményei.

A politikai gazdaságtan elmélete és az arra hivatkozó politikai cselekvés közötti feszültség drámai erejű. Azok a folyamatok és törvényszerűségek, amelyeket Marx az izmosodó kapitalizmus sajátosságaiként leír, napjainkban teljesednek ki. A tőke a felszín alatt felgyülemlő, kérlelhetetlen energiákat veszi számba. Tanúi lehetünk annak az elembertelenedésnek, amelyet a tőke uralma okoz. Rendkívül drámai felismerni, miként rendülnek meg az erkölcsi létezés alapjai, amikor az erkölcs relativizálódik, és az emberhez méltó élet fundamentumai kerülnek veszélybe

– fogalmaz Vidnyánszky Attila.

A Marxtőkéje műfajilag is határátlépő vállalkozás: tragikomédia, bohózati elemekkel átszőtt passiójáték. 

A gondolat és a tett elválaszthatatlan egységként jelenik meg, miközben a darab nem kínál feloldást vagy megnyugtató válaszokat. Nem eligazítani akar, hanem végigkísérni egy gondolkodásmód útját.

Az előadás szereplőgárdája tudatosan sokszínű, különböző generációkat és színházi nyelveket képvisel.

Karl Marxot Rátóti Zoltán, feleségét, Jenny Marxot Varga Klári alakítja. Friedrich Engelst Vecsei H. Miklós, Lenint Rácz József, Sztálint Fehér László játssza. A tőke különböző arcai Bodrogi Gyula (Nagytőkés) és Bognár Bence (Kistőkés) alakításában jelennek meg.

A látványvilágot Berzsenyi Krisztina jelmezei és Tóth Kázmér szcenikai munkája határozza meg, a dramaturg Szabó Réka.

A Marxtőkéje alcíme – Tetemre hívás két részben – pontosan jelzi az alkotói szándékot. Ez az előadás nem vádirat és nem felmentés, hanem szembesítés: egy eszme útjának végigkövetése, amelyről kiderül, hogy sokszor nem az, aminek látszik.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu