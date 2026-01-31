Mély megrendüléssel búcsúzott Fenyő Miklóstól Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán búcsúzott az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar zenésztől, a 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklóstól.
Mély megrendüléssel értesültem Fenyő Miklós haláláról
– írta az elnök.
A zene, a rock and roll nála nem puszta műfaj volt, hanem közösségépítő erő: egy olyan nyelv, amelyet mindenki egyformán értett, és ami generációkon átívelve tartotta össze széles közönségét. Nyugodjék békében!
– méltatta a Hungária együttes alapítóját, Fenyő Miklóst Sulyok Tamás.
