Mély megrendüléssel búcsúzott Fenyő Miklóstól Sulyok Tamás köztársasági elnök

„A zene, a rock and roll nála nem puszta műfaj volt, hanem közösségépítő erő” – közölte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 10:29
Forrás: Sándor Palota
Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán búcsúzott az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar zenésztől, a 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklóstól.

Mély megrendüléssel értesültem Fenyő Miklós haláláról

– írta az elnök.

A zene, a rock and roll nála nem puszta műfaj volt, hanem közösségépítő erő: egy olyan nyelv, amelyet mindenki egyformán értett, és ami generációkon átívelve tartotta össze széles közönségét. Nyugodjék békében!

– méltatta a Hungária együttes alapítóját, Fenyő Miklóst Sulyok Tamás.

 

