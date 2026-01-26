Kulturális párbeszéd a türk és a magyar világ között

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke beszédében felidézte: január 22-én a magyar kultúra napját ünnepelte a Kárpát-medence magyarsága, a lakiteleki esemény pedig alkalmat ad arra, hogy a rokon tudatú népek kultúrájára irányítsák a figyelmet. Ezeket az értékeket újra és újra vissza kell szeretnünk, hiszen egy töredékük a miénk is.

Szultan Rajev dedikálja most megjelent könyvét (Fotó: Bús Csaba/PN Petőfi Népe)

Lezsák Sándor arról is beszélt, hogy

Szultan Rajev visszatérő vendég Lakiteleken. Mint mondta, a TÜRKSOY – amelyet gyakran a „keleti UNESCO-ként” emlegetnek – hat ország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország, Türkmenisztán és Üzbegisztán kulturális együttműködését fogja össze. Szultan Rajev azon dolgozik, hogy e hat ország és Magyarország kapcsolata erős és élő maradjon. Ez leegyszerűsítve a keleti nyitás lényege.

Az alelnök felidézte, hogy Lakiteleken csaknem húsz éve indították el a keleti nyitás szellemi programját. Ennek egyik kézzelfogható eredménye az Ősök sírja mellett kialakított panteon, ahol a hat ország egy-egy kiemelkedő személyiségének bronz mellszobra áll, megjelenítve az adott nép kultúráját, irodalmát és tudományát.

Ebben a zaklatott világban rendkívül fontosak a biztos, megbízható kapcsolatok. Tanúsíthatom, hogy a TÜRKSOY országaival fennálló együttműködésünk naprakész és állandó: a gazdaságtól a kultúrán át az energiabiztonságig az élet minden területére kiterjed. A legjobb valuta a rokon tudat

– fogalmazott Lezsák Sándor.

Szultan Rajevet személy szerint „szürke eminenciásnak” nevezte: olyan háttérembernek, aki a türk világ minden fontos eseményén jelen van akkor is, ha éppen fizikailag nincs ott. – Ez nagy teljesítmény. Mindezek mellett kiváló író, és olyan kapcsolati rendszerrel rendelkezik, amely a magyar együttműködést is jelentősen segíti – tette hozzá.

A könyvbemutató apropóján a szerző elmondta, hogy a magyar kultúra nagyon közel áll hozzá. A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban részt vett egy Attila emlékének szentelt kiállításon.

Különleges élmény volt látni, ahogyan a kazahsztáni, üzbegisztáni, kirgizisztáni és más országok múzeumaiból érkezett tárgyak együtt mutatták be Attila örökségét. Ez a kiállítás valójában összeköti ezeket az országokat

– fejtette ki.