A vérszerződés üzenete ma is él

A történet középpontjában az összetartozás ereje, a vezetői felelősség és a közösség jövőjéért vállalt áldozat áll. Ezek olyan örök érvényű értékek, amelyeket az eltérő világlátások és a személyes konfliktusok tesznek többdimenzióssá. A 7 vezér produkció célja, hogy a múlt történelmi példáin keresztül a ma emberének is fontos kérdéseket tegyen fel közösségről és összefogásról.

A 7 vezér előadás az összefogás erejét hirdeti Fotó: Veres Ildikó/Art-Színtér

A 7 vezér produkció családi musical

– Megbeszéltük az Art- Színtér vezetőivel, hogy kellene egy olyan előadás, amely elsősorban a fiatalabbaknak szól, akik most tanulnak a honfoglaló magyarokról – avatott be Gábor Márkó, a darab írója és zeneszerzője.

– Azt kellett megnéznünk, hogy mi az, amitől ez a történelmi téma befogadhatóvá és szerethetővé válik. Éppen ezért nagyon sok humort használunk, hogy emberiek, esendők legyenek a karakterek, illetve zeneileg nagyon modern az előadás. Nagyszabású lett a produkció, így inkább családi musicalnek tekinthető

– mondta, majd elárulta, hogy a vérszerződésig jutnak el a történetben, amikor hét ember hét különböző érdekkel, hét világnézettel bizonyítja be azt, hogy össze tudnak fogni. – Nem azt nézik, miben különböznek, hanem azt, miben tudnak egyetérteni.

A legnagyobb kérdése az előadásnak Emese szájából hangzik el: „Ha ez a hét ember nem tudott volna összefogni, ma létezne Magyarország?” Ők bebizonyították, hogy igenis lehetséges egyetérteni, mert ez az, ami előrevisz a közös jó érdekében

– hangsúlyozta a szerző.

Az előadást Pányik Tamás rendezte, a koreográfiát Kováts Gergely Csanád készítette, a dalok szövegét Cseh Dávid Péter írta, Dér Dávid hangszerelte. A darab szereplői között találjuk mások mellett Pásztor Ádámot, Z. Kovács Gábort, Szaszák Zsoltot, Szántó Balázst és Becz Bettyt. A jelmezeik stilizáltak, vannak bizonyos elemek, amik a mai fiúzenekarokra jellemzők. – Szerintem azért van ilyen fiatalos lendülete a darabnak, mert az alkotói csapat is fiatal. Nagyon szerettük a próbafolyamatot is, mindenkinek a szívügye ez az előadás.

A mai világban már igen nehéz fenntartani az érdeklődést, hiszen annyira sok impulzus éri az embereket. Próbáltam úgy megírni, hogy egy fölösleges másodperc se legyen benne. Folyamatosan pörögnek az események, ezáltal sikerült is fenntartani a gyerekek és felnőttek érdeklődését is a bemutatón

– foglalta össze Gábor Márkó.