Saját halottjának tekinti Keleti Évát a KIM

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész fotográfust a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) saját halottjának tekinti – közölte a tárca. A minisztérium közleményében felidézték, hogy Keleti Éva életének 95. évében, február 6-án hunyt el. A tragikus hírt követően Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán búcsúzott az alkotótól, hangsúlyozva, hogy a magyar vizuális kultúra meghatározó személyiségét veszítettük el.

Keleti Évát saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A jeles művész 1931-ben született Budapesten, dolgozott többek között az MTI-nél, az Új Tükörnél, 1991-től a HT Press, a Gamma Képügynökség, 1992-től pedig az Europress fotószerkesztőségének vezetője volt. 1976-ban sajtófotót tanított Indiában a Press Institute felkérésére, de tanított a Magyar és a Nemzetközi Újságíró-iskolában is.

1990-ben Magyar Fotóriporterek Társaságának alapító tagja, 1997-től elnöke volt. Több alkalommal tagja volt a World Press Photo és az Interpress Photo zsűrijének.

Nevéhez fűződik számos jelentős, de elfeledett fotóművész munkásságának újrafelfedezése,

közülük is kiemelten Várkonyi Lászlóé, az 1930–1950-es évek egyik legjelentősebb magyar portréfotográfusáé, akinek hagyatékából 2010-ben rendezett kiállítást Keleti Éva.

Munkásságával iskolát teremtett

A színházi fényképezésben iskolát teremtett. 2016-ban Kontakt – Keleti Éva fotói címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban a fotográfus művészekről készített felvételeiből, hat évtizedes életművét pedig a Műcsarnok mutatta be 2019 végén és 2020 elején Élet/Kép címmel egy retrospektív kiállításon. A közmédia 2022-ben saját gyártásban készített filmet A pillangó szárnyán – Keleti Éva fotográfus portréja címmel.