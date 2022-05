Az Úr Jézus lábánál

A forgatókönyvíró, rendező Szilágyi Andor ragaszkodott hozzá, hogy az eredeti helyszíneken vegyék fel a jeleneteket. Február közepe óta forgatnak többek között Apátistvánfalván, Farkasfán, Zsidán, Vasszentmihályon. A rábakethelyi kápolna közelében az ebédszünetben a rendező feleleveníti a kezdeteket. Minden Tóth Ilonkával, az 1956 utáni megtorlások szimbolikus alakjával kezdődött. Sokat foglalkozott a fiatal medika életével, történetéből színdarabot írt, amelyet 2016-ban mutattak be a Nemzeti Színházban. Filmet is szeretett volna róla készíteni, de nem kapott rá támogatást. Ezért érdeklődése a családja Vas megyei tagjai által többször említett Brenner János története felé fordult. Az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés vértanúja 1931-ben született Szombathelyen. Az elkötelezett és a fiatalok körében népszerű pap szálka lett a kommunista hatalom szemében. A helyi gyerekek és fiatal felnőttek semmilyen állami szervezetbe nem voltak hajlandók belépni. János atya közelében akartak maradni, kisugárzása és ereje vonzotta az embereket. Focizott, fényképezett, motorozott, modern huszonéves fiatalember volt. Megpróbálták félreállítani, de nem fogadta el az áthelyezést. Ezért a pártvezetés akaratát végrehajtó politikai rendőrség likvidálta. Szilágyi Andor a forgatókönyvet Soós Viktor Attila történész, Császár István atya levéltári kutatásai, valamint Kahler Frigyes vizsgálatai alapján írta meg.

Fotó: Bach Máté

Kétszer halálra ítélve

– Az általuk leírt történetet, adatokat és neveket használjuk a filmben, a többi viszont a fantázia műve – mondja a rendező. – 1957. december 14-én éjjel a 17 éves Kóczán Tibor azzal az ürüggyel csalta ki a házból János atyát, hogy súlyosan beteg nagybátyját kellene a szentségekkel ellátnia. Útközben az állítólagos haldokló felé rátámadtak, és agyonverték.

A nyomozás során sokakat megfélemlítettek és elhallgattattak. A faluban a pap nevét az emberek a kilencvenes évekig nem merték kiejteni, csak a rendszerváltoztatás után kezdtek el róla beszélni. A Vas megyei újságok is felelevenítették az eseményeket, megpróbálták megszólaltatni a még élő tanúkat. Megkeresték Kóczán Tibort és Tóka Ferencet, azt a két személyt, akiket megvádoltak a gyilkossággal, Tókát kétszer is halálra ítélték, majd bizonyítottság hiányában felmentették. Tóka öccsét János atya segédletével vették fel a győri szemináriumba, ami megbocsáthatatlan volt a kommunista Tóka család szemében. A fiatal papot többször megvádolták kémkedéssel, csempészéssel, de soha semmit nem tudtak rábizonyítani. A politikai nyomozó osztályon akkor úgy gondolták, ráijesztenek, de ez sem volt hatásos. Végül bestiálisan meggyilkolták a 26 éves káplánt.

– A film három síkon játszódik – avat be a történetbe a rendező. – Pintér Jankó, a P. J.-nek nevezett youtuber fiú a helyszínre érkezik, és megpróbálja kideríteni, mi történt az atyával. A másik szál 1938-tól a Brenner család életét, a harmadik a gyilkosságot mutatja be. A filmben a szombathelyi és a zalaegerszegi színház színészei, valamint helyi gyerekek szerepelnek. János atyát Jámbor Nándor személyesíti meg, aki fizikai valójában is nagyon hasonlít rá. Schaefer atyát Lőte Attila játssza, ő fikciós személy. Hogy őrá miért volt szükség, az derüljön ki a filmből. A youtuber szerepében Darvasi Áron látható, a Csaszi nevű, titokzatos sorsú szereplőt Szép Domán alakítja – sorolja Szilágyi Andor. – A következő jelenetben Csaszi és P. J.,… de épp itt jön Domán. Akkor megkérjük, hogy mesélje el ő.

– Most azt a jelenetet vesszük fel, amikor az autómmal – egy gyönyörű 1957-es Chevrolet Bel Airrel – elindulunk Szombathelyre, hogy meglátogassuk János atya szarkofágját – fejezi be a rendező mondatát Szép Domán, míg fölfelé baktatunk az úton a kápolnához. – Andor két évvel ezelőtt keresett meg először ezzel a történettel. Annak idején a Nemzeti Színházban, a Tóth Ilonka című darabban én játszottam az újságíró Obersovszky Gyulát. A filmben az általam alakított Csaszi és Schaefer atya mesélik el P. J.-nek, hogy hol mi történt, és járják végig együtt a helyszíneket.

Az autós jelenet előtt a youtubert játszó Darvasi Áronnak még van annyi ideje, hogy meséljen magáról. A helyszín közelében maradunk, ha hívják, azonnal be kell szállnia a kocsiba. Szabadúszó színész, rendező, aki a Petőfiről készülő filmben forgatott volna, végül ezt a szerepet választotta.