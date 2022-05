Balsors Blair után

Ennek éppen huszonöt esztendeje. Az Új Munkáspárt, a New Labour sikere a kelet-közép-európai baloldaliakat is megihlette akkoriban: sorra jelentek meg magyarul is Anthony (ma már: Lord) Giddensnek, a Munkáspárt ideológusának a könyvei (például­

A harmadik út: a szociáldemokrácia megújulása; Ön jön, Mr. Brown! Hogyan nyerhet negyedszer is a Munkáspárt?), és újságoldalakat írt tele nálunk is a Giddenst továbbgondoló baloldali értelmiség.

A társadalmak a baloldal szempontjából kedvezőtlenül alakultak át. A kétkezi dolgozók életkörülményei érdemben javultak, sokuk nincstelen bérmunkásból a középosztály részévé lett, maga is tulajdonossá vált (ha mással nem is, saját ingatlannal és gépkocsival rendelkezett). A Blair-­féle harmadik út receptje az volt, hogy választásokat olyan programmal lehet nyerni, amely a baloldalról megőrzi az egyenlősítő törekvéseket, a jobboldalon viszont kibékül a kapitalizmus feltételrendszerével.

Úgy vélték, a tőkés gazdaságot nem lehet és nem is kell visszafogni, így alacsonyan lehet tartani a munkanélküliséget, egyúttal pedig biztosítani lehet az urnáknál a megfelelő nagyságú középosztálybeli szavazótömeget. (A „balosabb” szavazóknak úgysem lesz más választásuk, a Munkáspárttól balra nincs számottevő formáció.)

A nagy kísérlet bő tíz évet élt. Blairt még harcostársa, Gordon Brown követte pár esztendeig, de 2010 óta folyamatosan a toryk kezében van a kormányrúd Londonban, és az európai baloldalt sem váltotta meg a blairizmus.

Blair miniszterelnökségének egy évtizedét súlyos külpolitikai baklövés is terhelte, az iraki háborúban való több mint lelkes részvétel George W. Bush amerikai elnök oldalán.

Mindeközben azonban nem csökkentek érdemben az egyenlőtlenségek az Egyesült Királyságban. De a már az országban élő etnikai kisebbségek felkarolása mellett a New Labour a szexuális kisebbségek jogait is kiterjesztette, továbbá egyre inkább bevándorlótársadalmat épített. Az európai baloldal – szavazatéhségétől vezérelve – a mai napig e két sarokpont terhét nyögi.

Nyugat-Európában az elmúlt években az abszurditás határát súrolják a szexuális kisebbség alapjogain már messze túlmutató genderkövetelések, illetve a tömeges bevándorlás szemellenzős pártolása. Viszont a konzervatív szavazókat ez taszítja.

Ráadásul akadt két európai politikus, aki ügyesebben hódította meg a politikai centrumot – és egyikük sem baloldali. Az SPD páratlan szerencséje volt a 2021-es német választásokon, hogy Angela Merkel a tizenhat éves kancellársága alatt a szociáldemokratákból még mindig kevesebb kreatív erőt ölt ki, mint amennyire a saját oldalát sújtotta, amikor a kereszténydemokrata CDU-t jellegtelen középpárttá alakította.