Tudomásom szerint a visszaszoruló német hadosztály robbantotta fel maga mögött, a szovjetek előtt a hidat. A hídvégi oldalon csonk emlékeztet a valamikori hídra, magyar oldalon semmi sem látszódott – meséli Rigó Dávid, Drégelypalánk polgármestere, aki büszke arra, hogy közel nyolcvan év után helyreáll az a világ, amely több száz éven keresztül magától értetődő volt.

Április közepén ünnepélyes keretek között elindult az új Ipoly-híd építése. A 2,6 milliárd forintból készülő ötvenméteres acélhíd a személy- és a 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó teherforgalmat szolgálja. (A 2,6 milliárdból másfél kilométeres út is épül a híd és Drégelypalánk között.)

A cél ezúttal is az ott élők életminőségének javítása – a határátlépéshez ugyanis most 22 kilométert kell kerülnie a két közeli település lakosainak. Feltéve, ha autóval tervezik az átkelést, mert gyalog azért volt megoldás…

A rendszerváltás mindkét országban elsodorta a szocializmusnak nevezett formációt, ami odaát azzal egészült ki, hogy létrejött a csehek és a szlovákok önálló állama. Az önállóság eufóriája sokáig nem hozott újdonságot a két település között. Évek teltek el, míg valakiben felötlött, hogy nem véletlenül épült egykoron ott híd. Akkor is át kellett kelni, most is. Jobb megoldás híján kisebb tutajt ácsoltak, amelyet kötél segítségével húztak ide-oda a két part között.

A 2000-es évek elején kiötlött lélekvesztőt időről időre elsodorta az áradó folyó. Az uniós csatlakozással, a schengeni rendszer beköszöntével a tutajnál komolyabb átkelőt akartak. Megépült egy keskeny fahíd, amelyet még mindig könnyedén megtépázott a folyó.

2020 tavaszán a két önkormányzat megerősítette a fából készült átkelőt. Amely inkább hidacska, mert legfeljebb motorkerékpár tolható át a rengő-mozgó alkalmatosságon. Nyilván nem hivatalos határátkelő, de a környéken mindenki tud a létezéséről. Mi is átmentünk, majd visszaballagtunk. Senki sem törődött velünk.

A helyiek körbenéztek, milyen forrásból épülhetne komolyabb, autós közlekedésre alkalmas átkelő. Az oktatási intézmények és cégek támogatásával beadott pályázatot az unió támogatta. Magyar oldalon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a másik parton Ipolyhídvég önkormányzata a lebonyolító. Az előkészítő munkálatok ­során az egykori átkelőhely maradványai előkerültek a föld alól Ipolyhídvégnél.

Teljesen épen találták meg a híd egyik kőből épült nyílását. Az előkerült teljes nyílás legutoljára fél évszázada volt látható, azóta behordták szeméttel, és benőtte az erdő. Most az építkezés miatt a fákat kivágták, a szemétdombot eltakarították, így lett látható a hídfő egy darabja néhány méternyi eredeti burkolattal.

– Az új hídtól a turizmus fellendülését várjuk. Nemcsak a bal part gyönyörű a Börzsöny miatt, a másik oldalon is csodálatos természeti értékeket találni – mondja Rigó Dávid polgármester.