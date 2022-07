Mohamed próféta máig ható futása

– Mekka kapuja csak muszlimok előtt nyílik meg. Az Allah vendégei című könyvében ön is ír zarándokútjáról. Hogyan képzeljük el a várost?

– Valóban, Szaúd-Arábia Hidzsáz régiójába, ahol Mekka és Medina van, úgynevezett haddzs- vagy umravízumokkal lehet belépni. Az igénylőlapon kérdeznek rá a jelentkező vallására, viszont mivel az iszlámban nincs egyház és tilos megkérdőjelezni más vallását, itt elég tudni a „helyes megfejtést”. Egyébként az elmúlt években Szaúd-Arábia liberalizálta ezt is és Medinába már nem muszlimok is beutazhatnak.

Korunk Mekkája nyomokban sem emlékeztet a Mohamed korabeli városra.

Ez annak is köszönhető, hogy a romokhoz és régi épületekhez fűződő vonzalom nyugati sajátosság, mely a reneszánsz idején kezdődött, a felvilágosodás nyomán pedig új erőre kapott, a Közel-Keletről viszont ebben a formában hiányzik. Még a Kába szentélyt is többször átépítették, ugye ennek a sarkában van a fekete kő, a meteorit, amit a hagyomány szerint Ábrahám küldött le Ádámnak, eredetileg fehér volt, aztán megfeketedett az emberek bűneitől. A vahhabizmus hivatalos irányzattá válását követően a szaúdiak leromboltak rengeteg történelmi emlékhelyet, köztük az iszlám nagy alakjainak a sírjait, melyek a rivális szúfi irányzatok zarándokhelyei voltak. Mekka ma egy modern város, ami ötvözi magában a szaúdi puritanizmust és a globalizmust.

Jó példája ennek, hogy a nagymecsettől szó szerint egy kőhajításnyira működik KFC gyorsétterem, ahol haddzs és umra menüt árulnak akciósan.

A város átalakításának az egyik oka nyilvánvalóan gazdasági, hiszen ahogy Mohamed korában, a zarándokok ma is bevételt hoznak, tehát minél több vendéget bír el az infrastruktúra, annál több pénzt keresnek a vendéglátók. A másik ok politikai, hiszen a szent helyek őrzőjeként és a zarándoklat szervezőjeként a Szaúd dinasztia az iszlám világon belüli tekintélyét növeli.

Fotó: Amr Nabil

– Éppen 1400 évvel ezelőtt, 622. július 16-án Mohamed prófétának menekülnie kellett Mekkából, hogy aztán Medinában leljen új otthonra. Mi volt ennek a „futásnak” a történelmi jelentősége?

– Történelmileg a hidzsra nem is olyan csodás esemény, erősen következett az akkori Arábia társadalmi és politikai logikájából. Mohamed 570 körül született Mekkában, a befolyásos Kurajs törzs egy szegény klánjába. Apja már azelőtt meghalt, hogy ő meglátta volna a napvilágot, így nagybátyja és nagyapja vették szárnyaik alá. Mohamed nagyjából negyvenévesen vett el egy gazdag özvegyet, Hadídzsát, így maga is vagyonos kereskedő lett. A hagyományok szerint ezután kapta meg az isteni sugallatot Gábriel arkangyalon keresztül és vált prófétává.

Mivel Mohamed Isten előtti egyenlőséget hirdetett, értelemszerűen elsősorban a szegényebbek és a rabszolgák csatlakoztak hozzá.

Ugyanakkor mivel tanai szerint Allah bárhol látható, mindenhol ott van, megkérdőjeleződött annak az értelme, hogy az arábiai törzsek tagjai elzarándokoljanak a Kába szentélybe, ahol akkoriban a bálványokat őrizték, és ami komoly bevételeket jelentett a Kurajs törzsnek. Tanításai tehát okoztak egy nagyon is politikai és anyagi természetű konfliktust. Ekkoriban Mohamedet még védte származása és befolyásos nagyapja, alacsonyabb sorú híveit viszont nem oltalmazta senki, zaklatták, üldözték őket, így Mohamed tanácsára Etiópia keresztény urától kértek és kaptak menedéket. Mohamed lába alatt akkor vált forróvá a talaj, mikor meghalt a nagyapja, és a Kurajs törzs élére a zarándoklatban erősen érdekelt nagybátyja került.

Ő levette a kezét Mohamedről, olyannyira, hogy gyilkosságot szerveztek ellene, tizenegy törzs férfiai támadtak rá házára, hogy „vére tizenegy fele folyjon szét”, ezáltal lehetetlenné váljon a vérbosszú.

Ekkor döntött a menekülés mellett. Medina mellett szólt, hogy Mohamed dédapja egy onnan származó nőt vett feleségül, tehát szegről-végről kötődött az egyik ottani törzshöz. Emellett korábban Mohamed a Mekkába látogató zarándokok előtt is terjesztette tanait, így lett hat medinai híve, akik hazatérve újabb híveket is szereztek neki, mivel pedig Medinában zsidó törzsek is éltek, az ottaniaknak nem volt ismeretlen az egyistenhit. A legfontosabb viszont az volt, hogy a Medinát uraló két törzs, az Awsz és a Khazradzs között vérre menő, vérbosszúk láncolatát tápláló ellenségeskedés zajlott, ezért a törzsi szokásoknak megfelelően egy kívülálló, befolyásos személyt kértek fel „békebírónak” – ő volt Mohamed. Cserébe a medinaiak csatlakoztak hozzá, a zsidók hűségesküt tettek és ezzel létrejött egy politikai közösség, az iszlám nemzet, az umma.

Hódítások vallási köntösben

– A kivonulás után súlyos harcok következtek. Mohamed nem csupán próféta, de hadvezér is. Van ennek nyoma a vallásban? „Harcias” avagy „hódító” vallás az iszlám?

– Mohamedet nem egyfajta arab Nagy Sándorként, sokkal inkább egy törzsfőként kell elképzelni.

Mint a korabeli arábiai törzsfőknek, neki is az egyetértés megteremtése volt a célja, már csak azért is, mert a vérontás szükségszerűen vérbosszút szült. Mohamed az iszlámmal egyesítette az arab törzseket és megindultak a hódítások Bizánc irányába. Ennek azonban nem elsősorban vallási, hanem inkább gazdasági-társadalmi okai voltak, elsősorban a demográfiai robbanás és a nomád és félnomád törzseket egyaránt sújtó szárazság. A Közel-Kelet meghódítása azonban nem következhetett volna be, ha egy korábbi, Arábiát még az 530-as években sújtó szárazság nyomán nem áramlott volna tizenötezer (zömében) keresztény arab a bizánci területekre, akik aztán egy bő évszázad múltán testvéreikként fogadták a muszlimokat, illetve ha Konstantinápoly nem tekintett volna eretneknek egyes szíriai keresztény irányzatokat, melyek követői így gyakorlatilag felszabadítókként fogadták az arabokat. A kérdésére válaszolva: az iszlám térítő vallás és Mohamed minden cselekedete és szava hivatkozási alapnak számít, így azok is, amiket hadvezérként tett vagy mondott. Mohamed viszont rengeteg mindent tett és mondott, attól függően hogy épp mi volt az aktuális helyzet. Éppen ezért kontextusba helyezve vizsgálják ezeket, az aktuális kérdésekre pedig analógiákon keresztül keresik a választ. A vallástudók viszont általában politikai és társadalmi szereplők is, akik a maguk érdekében figyelembe veszik a realitásokat, hatalmi és erőviszonyokat. Ha tehát egy szultánnak, királynak vagy diktátornak békés vagy épp békétlen politikai céljai vannak, akkor a hozzá lojális vallástudók megtalálják a módját annak hogy megmagyarázzák, miért tette volna pont ugyanezt Mohamed. És ez nem csak muszlim-nem muszlim viszonylatban van így. Mi, európaiakként a mór és oszmán hódítás során találkoztunk az iszlámmal, ezekre keresztény–muszlim konfliktusokként emlékezünk. Az iszlám világból nézve a kép más.

A maghrebi dinasztiák véres harcokat vívtak egymással, az oszmánok pedig ugyanúgy aprították szíriai és egyiptomi muszlim testvéreiket, mint Európában a „gyaúrokat”.

Mindezt a lojális vallástudók asszisztálásával. Ha beleássuk magunkat a történeti munkákba azt látjuk, hogy a muszlim hódítások valójában mindig gazdasági és politikai indíttatásúak voltak, melyekhez a vallási legitimáció asszisztált vagy melyeket utólag bújtattak vallási köntösbe.

Sayfo Omar, az Avicenna Közel-Kelet-kutatások Intézetének és a Migrációkutató Intézetnek a kutatója. Fotó: Kurucz Árpád

– A hidzsra során Mohamed próféta társa volt barátja és apósa, Abu Bakr is. Később ő volt az első kalifa, amit a síiták nem ismertek el, így következett be a szakadás a hívők között. Ő ismerős lehet onnan is, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet első vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi tőle kölcsönözte nevét. Ezeket az 1400 éves konfliktusokat hurcolják még mindig magukkal a muszlimok?

– Persze, a jelképek mindig fontosak. Tény, hogy Mohamed halála után kitört az utódlási harc: volt, aki szerint a próféta arra tett utalást, hogy a legrátermettebbnek kell őt követnie – ők a szunniták. Mások úgy vélték, hogy a vérség a döntő az öröklésben – ők a síiták. Ez az alapvetően politikai természetű ellentét aztán véres háborúkba torkollott.

Azonban a máig ható konfliktus megértéséhez fontos rámutatni, hogy az iszlám sosem légüres térben terjeszkedett, hanem már korábban nagy kultúrával rendelkező népeket hódított meg.

Például az Omajjád Birodalom alatt (661–750) az iszlám nagyon sokat átvett a bizánci gondolkodásból. Hasonló módon mikor a vallás elérte a nagy múltú Perzsiát, az ott lakók egyszerűen „elperzsásították” az iszlámot, ez tetten érhető abban, hogy a tizenkettes síita iszlám, gyakorlatilag a perzsa kultúra tovább élése. Az elmúlt évtizedek „síita–szunnita” konfliktusai pedig jellemzően regionális középhatalmak rivalizálásának a következményei, illetve annak, hogy a modern közel-keleti államok kapcsán nem beszélhetünk európai értelemben vett nemzetekről, az identitásnak pedig fontos eleme a vallás. Amikor jólét van, ez nem feltétlenül jelent gondot, de amikor forrásszűke lép fel, pláne ha megjelenik egy külföldi „szponzor” akkor a vallás felértékelődik mint mobilizáló erő és kiéleződnek az ellentétek. Természetesen mikor híreket fogyasztunk, sokkal egyszerűbb vallási konfliktusként megfogalmazni sokkal összetettebb problémákat.