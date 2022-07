Műbenzinnel tovább autózhatnánk a régi módon

Sokáig úgy tűnt, hogy a fenti érveket lesöprik az asztalról Brüsszelben, de június közepén robbant a bomba a német kormánykoalíción belül. – Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral hajtott új járművek értékesítésének beszüntetésére – jelentette be Christian Lindner pénzügyminiszter Berlinben. A politikus szerint pártja, a szociáldemokratákkal (SPD) és a Zöldekkel kormányzó liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elutasítja a belső égésű motorok gyártásának a betiltását, ezért az országot az EU-ban képviselő szövetségi kormány nem tudja támogatni az erről szóló uniós jogszabályjavaslatot. A piacgazdaságot a technológiai nyitottság élteti, és ezt az elvet nem szabad feladni a mégoly nemes cél érdekében sem – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy az ökológiailag fenntartható gazdaság kialakítása eleve hatalmas feladat, és nem szabad még nehezebbé tenni egy lehetséges technológia kizárásával.

Bár sokan kételkedtek benne, a német kormánykoalíció legkisebb pártja valóban keresztülvitte az akaratát a német kormányon, majd az EU Bizottságán is. – Sikerült megvédeni a belső égésű motorokat, amelyekre a magyar és a német autóipar épül – így kommentálta a hírt Palkovics László­ technológiai és ipari miniszter, miután az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa elfogadta, hogy 2035-től nem szükségszerű kivezetni a belső égésű motorokat, ha lehetőség lesz a karbonsemleges szintetikus üzemanyagok használatára.

Sikeres akciójával Christian Lindner pártelnök nem először tört borsot a zöldek orra alá. Megtette ezt már a kormányalakítási tárgyalásokon is, amikor ragaszkodott hozzá, hogy ne vezessék be a német autópályákon az általános, 130-as tempólimitet. Ez a kérdés a kampány kiemelt témája volt, és a Zöldek egyik legfőbb választási ígérete. Szerintük ha lassabb a tempó a sztrádán, akkor az autók kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, és még a balesetek sem olyan gyakoriak, valamint kevésbé súlyosak. Ezekhez az érvekhez azóta csatlakozott az orosz nyersolajtól való függőség csökkentésének a kívánalma is.

Az FDP azonban nem vizsgálta felül az álláspontját. A német politikát ismerők számára ebben nem volt semmi meglepő, ugyanis Christian Lindner pártelnökről köztudott, hogy autóbolond, és garázsában többek között egy Porsche 911 várja, hogy a zöldek által javasolt 130-as sebesség akár kétszeresével vágtasson. Az FDP már a kampány elején leszögezte, hogy a szabad utazás híve. A sebességkorlátozások, a dízelek kitiltása vagy a belső égésű motorok gyártásának a leállítása szerintük nem progresszív és nem fenntartható.

A pártelnök azt is kinyilvánította, nem ért egyet az elektromos meghajtás kizárólagossá tételével, és támogatja a versengő technológiai megoldásokat, mint a szintetikus üzemanyag vagy a hidrogén.

Úgy tűnik, mostanra nemcsak a német kormányon belül, de az autóipar csúcsain is feléledt a vita az elektromos hajtásra való átállás kizárólagosságáról. Európa első, a világ második legnagyobb autógyártója, azaz a VW-Csoport élén váratlanul személyi váltás történt: Herbert Diess helyére Oliver Blume érkezik szeptember 1-jén. Kérdés, hogy egyszerű személycseréről lesz-e szó, vagy pedig a gyártó stratégiájának módosításáról. Diess a villamosítás élharcosa, Tesla- és Elon Musk-rajongó. A pletykák szerint nem sokon múlott, hogy nem a VW, hanem az amerikai villany­autó-márka vezérigazgatója lett. Ezzel szemben Blume a Porsche vezetője, aki a hagyományos autóipar egyik legkonzervatívabb márkáját irányítja. A legendás 911-es sportkupé sziluettje a 60-as évek óta nem változott. Ez olyan, mintha a VW családi modellje még mindig a Bogár lenne.