Na zdarovje!

Sokféle – tudományosan nem igazolt – elmélet létezik Csöbörcsökkel kapcsolatban is. Az egyik, hogy a Zsigmond-kori Dnyeszterfehérvár magyar várkatonái kerültek ide az erősség kényszerű feladása után. Állítólag a krími tatárokkal kereskedtek, sőt egy részük tovább is költözött a Krímbe. Egy fennmaradt forrás szerint később Csöbörcsök magyar népe II. Rákóczi Ferenc ­fejedelemtől kért és kapott magyar lelkészt. Akkoriban tehát még éltek itt magyarok, de nyomuk mára néhány XVIII. századi parasztbarokk jegyeket mutató sírkövön kívül semmi sem maradt. Sőt a polgármester szerint a sírok esetében is csak a kor biztos.

Csöbörcsökre nem vezet aszfaltút, több kilométeren át valami köves hadiúton kell zötykölődni. A településnek van egy azonos nevű nagyobbik párja a Dnyeszteren túli területen is, de helyi vélemények szerint a magyarokat az innensőn érdemes keresni. A szebb időket látott, hegyoldalban fekvő falut ma román többség lakja – feltéve, hogy a „lakja” szó nem túlzás. Élő embert csak elvétve látni, félig összeomlott házat annál többet. Csak az ortodox templom és az iskola környékén akad néhány porta, amelynek gondját viselik. A temetőbe felkapaszkodva kékre, zöldre és fehérre mázolt, olcsó csövekből összehegesztett keresztek állnak az embermagas gazban. Itt-ott belebotlunk a magyargyanús barokk sírkövekbe, de csak szakszerű kutatás tudná kideríteni, hogy valóban magyar vonatkozásúak-e.

Fantáziálni persze mi is tudnánk, de inkább visszasietünk Chisinau-Kisjenőbe, ahol gagauz értelmiségi vár ránk, hogy beavasson megmaradásukért folyó küzdelmükbe. A gagauzokról legalább annyit érdemes tudni, hogy az orosz cári időkben bolgár földről idecsábított, török nyelvű keresztény közösségről van szó, amely a keresztényekre kivetett extra adók elől költözött szervezetten Moldáviába.

Kiril Zselezov még nincs harminc. Gagauz hazafi, aki Csödörlungában nőtt fel, majd Rosztovban szerzett diplomát, és gagauz–orosz online szótárt szerkesztett annak reményében, hogy ezzel is fékezheti a gagauz fiatalok orosz nyelvváltásának folyamatát. A gagauzok török nyelvének háttérbe szorítása már a szovjet időkben napirenden volt, amikor a nemzetiségi aktivistákat bolondnak nyilvánították és kényszergyógykezelték. A mai napig létezik az oroszosítási törekvés annak ellenére, hogy Moldáviában a román az államnyelv. Oroszország orosz nyelvű iskolákat finanszíroz a Gagauz Autonóm Területen, miközben hasonlóra a moldáv államnak nincs pénze. Régi gagauz sérelem, hogy Chisinau máig adós gagauz felsőoktatási intézmény megteremtésével.

Nyugatos érzelmű gagauzként Zselezov meggyőződése, hogy népének Moldávia EU-csatlakozását kellene segítene. Annak azonban nem örülne, ha mindez a Romániával való egyesülés révén történne, mert akkor a gagauz autonómia is veszélybe kerülne, hiszen Bukarest nem adja meg az autonómiát a székelyföldi magyaroknak sem.

Másnap búcsúestre vagyunk hivatalosak. Moldáviától elköszönésképpen orosz estre kapunk meghívást. A chisinaui borozóban a helyi orosz nők és férfiak mulatják át az éjszakát gitárkísérettel, orosz slágereket együtt énekelve. Egy lány nyakában az orosz nemzeti trikolór tekereg selyemsál formájában. Mi a sarokban meghúzódva hallgatjuk őket, majd amikor kiderül számukra, hogy asztaltársaságunk magyarokból áll, váratlanul ünnepeltté válunk. Átjönnek, barátkoznak, kínálgatnak, dicsérő tósztokat mondanak. Az ukrán háború miatt úgy érzik, az egész világ őket utálja, kivéve mi, magyarok. Mi ahelyett, hogy belebonyolódnánk a háború kérdésébe, inkább koccintunk velük a jóféle moldáv borral: na zdarovje, egészségetekre!

