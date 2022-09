Veszedelmes turistaviszonyok

Azt hiszem, nem tévedek, hogy ha Rómer szavainak igazságát még a jelenben is alkalmazhatónak vélem s azt tartom, hogy honfitársaink legtöbbjének most is az a baja, mit Rómer éles szemeivel már 40 évvel ezelőtt felismert: inkább idegenben, mint itthon keresik „a szépet és kellemest” – már, ha egyáltalában „a szép és kellemes” iránt érdeklődnek.