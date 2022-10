Kutatók Éjszakája baltás gyilkossal, földrengéssel

Parolázni robotokkal

Az Óbudai Egyetemen szervezők segítenek a tájékozódásban, de a legapróbbaknak nem ők az érdekesek, hanem a fehér humanoid robot. A bejárathoz állított robot két karját tekergeti, kéttenyérnyi képernyőjén mindenféle érdekes ábrák jelennek meg. Vonzza a látogatókat, mint ahogy a hidrogénnel működő autóba is folyamatosan ülnek be, majd szállnak ki a látogatók. A 25 milliós japán autóért nem kapkodnak, mert bár környezetbarát, hazánkban mindössze egyetlen helyen tankolható bele az üzemanyagot jelentő hidrogén.

Hiába az autó 650 kilométeres hatótávolsága, nem indulhatunk el vele akármerre, hiszen Európában összesen nincs kétszáz olyan hely, ahol hidrogént lehetne beszerezni.

– Az egyetemeknek nemcsak az oktatás és a kutatás-fejlesztés a feladatuk, hanem a náluk lévő tudás bemutatása is. Az ismeretátadás kiváló formája a Kutatók Éjszakája, ahová az egyetemmel kapcsolatban álló, a világ élvonalában dolgozó vállalatokat is meghívják. Így ülhettek be a látogatóink a hidrogénnel üzemelő autóba, próbálhattak ki szimulátorokat, parolázhattak humanoid robottal – mondta el Felde Imre, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese.

Alapvető érdekük, hogy a fiatalabb nemzedék tagjait bevonzzák az egyetem falai közé, vonzóvá tegyék a műszaki pályát.

Felde szerint ha valaki tudja, hogy például az Óbudai Egyetemen bekapcsolódhat űrkutatási programokba, napelempaneleket tervezhet, és megannyi érdekes kihívással találhatja magát szembe, lehet, hogy ezt a pályát választja.

Volt, hogy kétezer érdeklődő tolongott az egyetem épületeiben, lépni nem lehetett. Most legalább ezren érkeztek. Fogyott a zsíros kenyér, az üdítő, fogytak a kitett prospektusok. A mostani impulzusok később érnek be.

