A villanyautók erőltetése, avagy az autóipar vesszőfutása a klímaharc jegyében

Egyéves huzavona után október 27-én született meg a tervezet az Európai Unión belül a hagyományos benzin- és dízelmotorral hajtott autók 2035-ös kivezetéséről és ennek ütemezéséről, az Euro 7 2030-as bevezetéséről. A hangsúly a „hagyományos” kifejezésen van, ugyanis sok megalapozatlan híreszteléssel szemben egyáltalán nem az a helyzet, hogy a céldátumtól kezdődően nem lesz belső égésű motorral hajtott autó a szalonok kínálatában – írja az autoszektor.hu, az Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület (rövid nevén: Autós Nagykoalíció) internetes szaklapja.

Az EU nem a dugattyús motor alkalmazását teszi lehetetlenné, hanem a kőolajalapú üzemanyagokét, ami messze nem ugyanaz – hangsúlyozza az érdekképviselet elnöke, Knezsik István. Kérdésünkre azt is elárulja, hogy mindezt első kézből szerzett dokumentumok birtokában publikálták.

Óriási a jelentősége annak, hogy a bizottsági javaslat – amely az Európai Parlamentben még módosulhat – lehetővé teszi a szintetikus üzemanyagok használatát belső égésű motorokban 2035 után is. A világ fejlesztőmérnökei jelenleg is tucatnyi műszaki alternatíván dolgoznak. Az uniós döntéshozók is óvatosak e kérdésben, mert azzal számolnak, hogy 2026-ban ismét napirendre veszik, hogy reális-e egyáltalán a célkitűzés. A zöld fordulat ugyanis finoman fogalmazva nem kockázatmentes.

Az autógyártás mostanáig az európai gazdaság egyik legfontosabb, jelenleg még világszinten is versenyképes ágazata. A villanyautók megjelenése és térhódítása azonban úgy tűnik, átrendezi a piacot, de a nagy európai autógyárak nem voltak az erőltetett ütemű változásra felkészülve.

A Price­waterhouseCoopers (PwC) gazdasági tanácsadó cég legfrissebb jelentése szerint Európában jelentős termelési visszaeséssel, gyárbezárásokkal, munkahelyek tömeges megszűnésével jár az elektromobilitásra való áttérés.

A villanyautosok.hu szakportál által idézett állításuk szerint „már 2025-ben előállhat az a helyzet, hogy Európa autóipari mérlege 221 ezer darabos importtöbbletet fog mutatni. Ekkor ugyanis már közel nyolcszázezer kínai autót adhatnak el a kontinensen, amelyből háromszázezer európai márkák ottani gyáraiból érkezik majd.”