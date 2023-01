A jelen múltja

Gerő írás- és előadásmódja csak rá jellemző vonásokkal bírt, az emberi gyarlóságot pedig megkapó könnyedséggel fogadta, ahogy csak a megvilágosodott lelkek képesek. Nem volt hívő, sőt afféle materialistának vallotta magát, mégis spirituális aura lengte körül. Tizenöt évnyi ismeretségünk alatt, úgy hiszem, baráttá lettem. Ha nehéz körülmények álltak elő, csak fel kellett hívnom, ő pedig évődő, ugyanakkor együttérző hangján megmondta a „tutit”. Például, hogy a túlzott szigor – akár önmagunk iránt – kontraproduktív. És hogy ő kedvességből, mi több, önzésből sem szigorú. Mert ki gondozza majd az életművét, ha nem jó szívvel emlékeznek rá? Egyetemi tanárként ezreknek volt tanítómestere. Ők mind őriznek róla megannyi emléket. Hagyaték ez (is). A halhatatlanság profán evilági bizonyítéka. A nagyok akkor is tanítanak, ha már átkeltek a folyón. Most csupán a fenti három univerzumra szorítkozom, de már hallom a hangját: óvatosan a jelzőkkel, gyengítenek!