Szép-e a szivárvány? Amerikában dúl a büszkeség hónapja

Pride hónap van Amerikában. Elvben persze mindenhol, hiszen ez egy amerikai kezdeményezés, és szerintük a baseball-bajnokság győztese világbajnok, egész addig, amíg a Dominikai Köztársaság agyon nem veri az Egyesült Államok válogatottját valamilyen rendezvényen, mint általában megtörténik. De a cikk lényege az, hogy ott szivárványba burkolózott minden, ami fontos, vagyis a sport és a sör. Mi is láttunk Európában ilyet, a foci-Eb idején, meg imitt-amott év közben, az ismert céges logók hirtelen szivárványossá váltak, mert ez most a trendi. Ez most ugyanaz Amerikában egy hónapon keresztül, amely során azonnal visszakézzel pofon vágja a valóság a virtuális jóemberkedést.

Pride-témájú termékek egy amerikai áruházban. Hamar a hátsó sorokba kerültek a tiltakozás miatt. Fotó: Getty Images/Brandon Bell

Az alapvető elmélet az, hogy aki szivárványossá alakítja a logóját, az a jók közé tartozik, mert az mindenféle előítélet nélkül szeret mindenkit. Természetesen ezzel együtt vegyük figyelembe ugyanezen kitétel inverzét is, miszerint aki nem alakítja át a cégjelzést, az a rosszak embere, hiszen nem szeret mindenkit. Ezért aztán – bár az alaptétel teljes hazugság, hiszen az üzletben nincs barátság, így ebben az egész szivárványosdiban sincs egy csepp szeretet sem – minden vállalat sietve rohan beállni a sorba, nehogy a rosszak táborába sorolják. Kiszámolják a cég könyvelői, mi lehet a döntés következménye, a szivárvány árt vagy használ, és végül úgy látják, egyszerűbb, ha nem ágálunk a korszellem ellen.

A Modelo tarol

A piac pedig reagál. A Bud Light önmagát győzte le azzal, hogy egy végtelenül torz személyiséget választott reklámarcnak, s az eladásai földbe álltak. Huszonkét év után idén június 12-én volt először, hogy nem a Bud Light a legnépszerűbb amerikai sör, hanem a mexikói eredetű Modelo Especial. Gondolhatnánk, hogy Modelo finomabb, mint a Bud Light, pedig szó sincs erről, a minőség ebben a tekintetben teljesen mellékes. A Modelót is meglepte, hogy mennyien veszik a Bud helyett az ő sörüket, így egyértelmű, hogy azok a sörivók isznak Modelót, akik eddig Bud Lightot ittak, de megutálták a szivárványos kampány miatt. Márpedig nem azért ilyen sikeresek ezek a cégek, mert teljesen hülyék ülnek a vezetőségben, azaz fel tudják ismerni, hogy itt százmillió emberről lehet szó, akiknek elegük van a politikai érzékenyítésből. Ők nem feltétlenül sörivók, de tévénézők, moziba járó emberek, politikailag aktívak is lehetnek, szeretik a sportot, így aztán ez egy hatalmas, egy irányba húzó, vagy inkább egy dologtól menekülő, fizetőképes réteg.

A fonákja annak a szivárványos zászlóval bulizó csapatnak, amely minden fórumon az ember orra alá dörgöli a létezését.

A progresszívnek nevezett, valójában kizárólag üzleti okokból működő liberális brigád valódi méretéről nincsenek megbízható adatok, hiszen ma már nem csupán a médiában van öncenzúra, de a mindennapi életben is. Nem fogja egy átlagos New York-i ügyvéd bevallani, hogy utálja a liberális nyomulást, hiszen hamar az utcán találhatja magát gyűlöletbeszéd miatt, és soha sehol nem fogják alkalmazni. Biztos vannak nagyon aktív és lelkes liberális mozgalmárok, mármint olyanok, akik hisznek ebben a maszlagban, de feltehetően sokkal többen vannak a másik oldalon, akik csendben úgy döntenek, nem isznak Bud Lightot. Ma a sörfajta kiválasztása értékítélet. Politikai állásfoglalás. Valaha teljesen mindegy volt, ki gyártja ezt vagy azt a sört, ma már végigzongorázta a sajtó, hogy a Bud Light valójában európai, hiszen belga kézben van az anyacég, így idegen. Azt pedig arrafelé nagyon nem szeretik, bármennyire is olvasztótégely.

Egy legény van csak

A fonákok királya alighanem a Texas Rangers baseballcsapat. A bajnokságot szervező Major League Baseball (MLB) ugyanolyan franchise-rendszert üzemeltet, mint a többi nagy bajnokságban, tehát nem esik ki senki, s nem jut fel senki az idény végén, ha van elég pénze a cégnek, akkor időtlen időkig az MLB-ben játszhat. A csapatok száma jelenleg 30, ebből 29 aktívan részt vesz a Pride Month eseményeiben. A jelek szerint ugyanakkor félszívvel, hiszen a szurkolók is unják, a játékosok pedig egyenesen utálják. Egyes játékosokat fel kell függeszteni, mert nem hajlandóak örömmel ünnepelni az eseményeken, mások múltbéli internetes nyilatkozataikat próbálják eltüntetni, amelyeket a mindig lelkes és aktív liberálisok elővesznek, s magyarázatot követelnek.

A Texas Rangers pedig úgy döntött, ők egyedüli társaságként júniusként nevezik a Büszkeség hónapját, és úgy tesznek, mintha az egész mizéria nem zajlana körülöttük.

Nem is véletlen, hogy jelenleg aki a Texas Rangersnek szurkol, az ugyanolyan politikai üzenet, mint a sör esetében. Persze Texas hagyományosan konzervatív állam, még saját állami függetlensége is volt rövid ideig, ezt pedig szereti kihangsúlyozni. De nem ejtették őket a fejükre, élvezik a feléjük áradó szeretetet, még ha azoktól is származik, akik saját csapatukban nem tudják elviselni a szivárványos őrület előtti meghajlást.

Persze a Rangers megteheti, magasan vezeti a saját főcsoportját, tehát még a játék is jól megy neki, így érdemes neki szurkolni. De mivel ez baseball, az alapszakasz végén lehet, hogy egy szivárványos Los Angeles-i csapat agyonveri a rájátszásban. De az majd akkor lesz.