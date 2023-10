Tárnok Balázs: Mi lesz veled, Felvidék?

Ezek az eredmények azt is szemléltetik, hogy a 2010-es évekkel ellentétben már nem az interetnikus vegyespárt jelenti a legfőbb kihívást az etnikai alapon szervezett politikának Szlovákiában. Az interetnikus párt koncepcióját maga a Most-Híd korrumpálta azzal, hogy részt vett és a 2018-as újságírógyilkosság után is benne maradt a Fico-vezette maffiakormányban. A kudarc ugyanis csak részben magyarázható a magyarlakta vidékek alacsonyabb választási részvételével; a valódi ok, hogy a felvidéki magyarok egyre nagyobb számban szavaznak szlovák pártokra. 2020-ban a választáson részt vevő magyar választók negyede szavazhatott szlovák pártra, ez az arány idén a becslések szerint 35-40 százalékra tehető. Ez 70-90 ezer embert jelent a 130 ezer fő mellett, akik az etnikai magyar pártra szavaztak. Ez azt is jelenti, hogy immár a szlovák pártok az etnikai alapon szervezett magyar politika kihívói a Felvidéken.

A felvidéki magyarság fővárosának tekinthető Komáromban például a választáson résztvevőknek csupán egyharmada szavazott a magyar egységpártra.