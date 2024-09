Burkolt vallomások tára Szakolczay Lajos új könyve

Levelek a kortársaktól

A kötetből kiemelkednek az irodalomtörténész levelei, amelyek egyfajta vallomások: „Négy és fél évtized szerkesztőként, szerkesztő-mindenesként az irodalomban nem kis idő. Ha az ember lelkiismeretesen végzi a munkáját, egy kissé bele is fárad. Belefárad, holott évtizedekig a munka éltette/élteti. Az volt a nappala, az éjjele, a gyönyörűsége. Könyvvel, kézirattal feküdt és kelt, s ha jobb dolga nem akadt, pihenésül szintén az olvasást választotta. Meg az írást. A szem- és léleknyitogató cselekedetet. Mert írni annyi, mint megismerni önmagunkat.”

Az utolsó mondat Szakolczay Lajos ars poeticája is lehetne. Ugyanis a hatalmas irodalmi (és színházi) ismeretanyag mellett az irodalomtörténész személyisége és több évtizedes munkássága is kirajzolódik.

Cs. Szabó László képzőművészeti, színházi esszéiről, kritikáiról is több nagyszerű tanulmányban értekezik Szakolczay, aki szerint az esszé nem más, mint burkolt vallomás. De feltűnik mások mellett Faludy György, Sütő András, Vári Fábián László neve is, valamint 1848. március 15-e és Trianon szívbemarkoló fájdalma. Kányádi Sándorról pedig egy olyan emlékezést olvashatunk, amelyet halálára írt, és amelyből az is kiderül, hogy az irodalmi, színházi és művészi élet színe-java hol és hogyan találkozott az 1970-es években. Szakolczay szerint Kányádi erkölcsi tettet hajtott végre azzal, hogy fáradhatatlanul járta a városokat, falvakat, iskolákat, hogy a fiatalokat beolthassa a költészet, a vers, a magyar nyelv szeretetével.