A tüsszentés szabadsága — mit olvastunk ki a Padmalyból?

Ha Spiró György beleás valamibe egy történelmi regényéhez, ott mély lesz a szántás. Láttuk már ezt a lengyel tematikájú Az Ikszek (1981) vagy az ókori színek közé helyezett Fogság (2005) esetében, viszont a mostani Padmalyt már kifejezetten ránk, a mi történelmünkre szabta a szerző, aki szerint amúgy — mint nyilatkozta —

a magyarokat a magyarokon kívül általában nem sok minden érdekli.

Vagy így van ez, vagy (inkább talán) sem, Charlie Kirk halála például most sokakat nálunk is nemhogy érdekelt, de meg is rendített, pedig nem volt magyar.

De a konzervatív olvasó már megszokhatta – az idősebbek és tanultabbak a Jönnek című ősrégi versére is emlékezhetnek —, hogy Spiró esetében számolnia kell ötig, mielőtt higgadt véleményt alkot.

Mindamellett tartsuk szem előtt: mi leszünk szegényebbek azzal, ha nem olvassuk a könyveit – tegyük bár kritikai éllel –, nem pedig ő. Mindenesetre a nyári olvasmányok hírverésének egyik érdekes színfoltja volt, amikor a miniszterelnök nyilvánosan megemlítette: nyári szabadsága alatt át akarja rágni magát a hatszáz oldalas Padmalyon.