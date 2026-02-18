Székely himnusz Oravicabányán

székelyföldmagyarországmihalik kálmán

Oravicabánya és közvetlen környéke egyébként a Kárpát-medence egyik legváltozatosabb ásvány- és fémkincstára volt, egyben központja a dél-magyarországi bányászatnak.

Balázs D. Attila
2026. 02. 18. 5:52
Ma már nehéz elképzelni, hogy egy bányavidékről olyan idilli képeslap szülessen, mint amilyen az itt látható oravicabányai. A lapon szereplő régies, talán délszláv gyökerű Oravicza név is egyfajta romantikus bájt sugall, kiváltképp, ha erre az 1912-es felvételre tekintünk a szépséges bányavölgyi fürdőkerttel, ahol a kép tanúsága szerint nagy élet folyt.

A míves szökőkút és az igényes tervezésű, gerendákkal tarkított épületek közötti tisztáson, a fenyőfák árnyékában víkendszékek s hosszú asztalok sorjáznak, ahol a népek mintha egy előadásra vagy egy koncertre várnának. Talán a címben szereplő Székely himnusz premierjére? Á, az még korai lenne. Persze az olvasó itt joggal teheti fel a kérdést: mégis hogyan kapcsolódik a Székelyföld hivatalos himnusza egy Krassó-Szörény vármegyei településhez, ahol 1900-ban is csak alig tíz százalék volt a magyarság aránya? Nos úgy, hogy kereken 130 esztendővel ezelőtt, 1896. február 21-én itt látta meg a napvilágot Mihalik Kálmán, az orvos-zeneszerző, aki egy évvel Trianon után, 1921-ben megzenésítette Csanády Györgynek azt a versét, ami az erdélyi magyarság összetartozását és megmaradását kifejező Székely himnusszá vált az évtizedek során. Talán az ifjú Mihalik is ott figyel bennünket e lapról valamelyik kalapos kamasz képében.

Az 1922-ben Szegeden, tífuszban elhunyt tehetséges komponista nem érhette meg zenéje valódi beérését, hogy az száz év távlatából is milyen embertömegeket tud megmozgatni – gondoljunk csak a csíksomlyói búcsúra –, és hány nemzeti érzületű szívet tud összefacsarni már egy-egy taktusával is a Székelyföldtől a legtávolabbi magyar diaszpóráig. Innen reméljük, hogy a mai Oravicabányán is van még annyi belőlünk, aki ismeri Mihalik dallamát, 2021-ben ugyanis kevesebb mint száz lélek vallotta magát magyarnak a Temesvártól délkeletre, a Szörényi-érchegység nyugati lábánál fekvő városkában. Németből sem maradt sokkal több, pedig lapunk készültének idején ők adták a lakosság többségét.

Oravica a régi Magyarország határvidékén, a mai turistaútvonalaktól is távolabb fekszik. E szépséges képeslapot elnézve persze teljesen fölöslegesnek tetszik ez a behatárolás, hiszen a legtöbb régi magyarországi lap úgy lett megkomponálva a legtávolabbi hegyvidéki városkáról is, mintha az már önmagában egy vonzó turisztikai helyszín lenne. Minden település igyekezett a legszebb arcát mutatni a bányavidékektől a székely falvakig, s ugyanúgy a pazar felvidéki városokig. Úgy „állnak vigyázzba” ezek a lapok, mintha már az első világháború előtt figyelmeztetni akartak volna: legyünk óvatosak, minden idillt szétrombolhat az irigység, a bosszúvágy, a meg nem értettség, és az árulók hada. Gyűjtőként állítom, hogy az első világégés utáni magyar képes levelezőlapok már soha nem tudták visszalopni magukba azt a békét és harmóniát, amit az ehhez az „oraviczai” laphoz hasonló példányok tudtak produkálni. Még a kis magyar világban sem.

Maga Oravicabánya és közvetlen környéke egyébként a Kárpát-medence egyik legváltozatosabb ásvány- és fémkincstára volt, egyben központja a dél-magyarországi bányászatnak. A település felemelkedését a rézérc alapozta meg a XVIII. században, majd vasat és kőszenet is kitermeltek itt. A nemesfémeket illetően nem vetekedett Selmecbányával és Verespatakkal, de akadt azért itt is arany meg ezüst. Oravica ugyanakkor szoros gazdasági egységet alkotott a közeli, nála jóval híresebb Resicabányával és Stéjerlakaninával, ahol nemcsak vasgyártelep, de feketeszénbánya is működött. Ezen bányavidékek termelésének forintosítását csak erős idegzetűeknek ajánlanám, no meg azoknak, akiknek mindezidáig nem fájt Trianon. A történelmi Magyarország ipari termelésének nagyjából 10-12 százalékát adta a dél-erdélyi és bánsági nehézipari zóna. Ez talán még az anyagiakat mindenek elé helyezőknek is jelenthet valamit.

De hagyjuk magunk mögött ezeket az örökké értetlenkedő hangokat, és tervezzünk el magunkban egy tavaszi zarándoklatot Oravicára. Üssük fel a térképet, nézzük meg, hol érdemes rácsatlakoznunk az útra Mihalik Kálmán szülővárosa felé, ahonnan csak egy nagyobb ugrás Resica, Marillavölgy, Anina vagy Ponyászka. Eldugott bányavidékek ezek, amelyek oly sokat adtak fémben, pénzben, szénben a magyar hazának, s lám, dalban is.

