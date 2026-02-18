Téli fáradtság: betegség vagy természetes állapot?

Testünk reagál az évszakok változására, akkor is, ha hajlamosak vagyunk egész évben ugyanazt a tempót elvárni magunktól. Nem minden téli fáradtság kóros tehát, sokszor csupán az egészséges alkalmazkodás jele. Vannak azonban figyelmeztető jelek, amikor további kivizsgálásra van szükség.
A téli fáradtság okai
A téli hónapok egyik legjellemzőbb vonása a fényhiány. A kevesebb természetes fény szakértők szerint megváltoztatja a cirkadián ritmust: a melatonin (az alvást segítő hormon) termelése megemelkedik, ami természetes módon növeli az álmosságot és az alvásigényt. Ez tehát nem baj, hanem egy biológiai válasz. Emellett a szerotoninszint is csökken ilyenkor, ami kihat a hangulatunkra és a motivációnkra, ezért érezhetjük magunkat levertebbnek, kedvetlenebbnek.
A hideg szintén alakítja életünket. Ilyenkor télen a szervezet több energiát használ fel a testhőmérséklet fenntartására és az immunrendszer működésére. Nem véletlen, hogy sokáig ez az időszak inkább a visszahúzódásról és az energiatakarékosságról szólt, csakhogy a modern élet ezt ritkán engedi meg. A Semmelweis Egyetem összefoglalója szerint a táplálkozás megváltozása is befolyásolhatja hogylétünket: télen kevesebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutunk, noha a szervezetünknek éppen több energiára van szüksége a hőszabályozáshoz. Így könnyen kialakulhat D-vitamin-, magnézium- vagy C-vitamin-hiány, ami szintén fáradtsághoz és gyengébb immunműködéshez vezet.
Mi számít természetes téli lassulásnak?
A természetes téli fáradtság általában enyhébb, hullámzó, és nem teszi lehetetlenné a mindennapokat. Jellemző lehet, hogy több pihenésre van szükségünk, kevésbé vagyunk kezdeményezők, és jobban esik az otthonos, befelé forduló időtöltés. Ugyanakkor a szociális élet hiánya szintén negatívan befolyásolja a közérzetünket.
A kulcs tehát mindig az, hogy a működőképesség megmaradjon: vannak jobb napok, az örömérzés nem tűnik el teljesen, és a pihenés valóban segít. Sokszor nem is maga a fáradtság a legnehezebb, hanem az, ahogyan viszonyulunk hozzá. Ha ilyenkor is ugyanazt a teljesítményt várjuk el magunktól, mint mondjuk júniusban, könnyen kialakul az elégedetlenség vagy az aggodalom érzése. A téli időszakban a mentális jóllét szempontjából kulcsfontosságú az elvárások újragondolása.
