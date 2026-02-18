Téli fáradtság: betegség vagy természetes állapot?

Testünk reagál az évszakok változására, akkor is, ha hajlamosak vagyunk egész évben ugyanazt a tempót elvárni magunktól. Nem minden téli fáradtság kóros tehát, sokszor csupán az egészséges alkalmazkodás jele. Vannak azonban figyelmeztető jelek, amikor további kivizsgálásra van szükség.

Hiába van reggel, nincs kedvünk felkelni. Téli fáradtságról van szó vagy figyelmeztető jelről? (Fotó: Pexels)

A téli fáradtság okai

A téli hónapok egyik legjellemzőbb vonása a fényhiány. A kevesebb természetes fény szakértők szerint megváltoztatja a cirkadián ritmust: a melatonin (az alvást segítő hormon) termelése megemelkedik, ami természetes módon növeli az álmosságot és az alvásigényt. Ez tehát nem baj, hanem egy biológiai válasz. Emellett a szerotoninszint is csökken ilyenkor, ami kihat a hangulatunkra és a motivációnkra, ezért érezhetjük magunkat levertebbnek, kedvetlenebbnek.

A hideg szintén alakítja életünket. Ilyenkor télen a szervezet több energiát használ fel a testhőmérséklet fenntartására és az immunrendszer működésére. Nem véletlen, hogy sokáig ez az időszak inkább a visszahúzódásról és az energiatakarékosságról szólt, csakhogy a modern élet ezt ritkán engedi meg. A Semmelweis Egyetem összefoglalója szerint a táplálkozás megváltozása is befolyásolhatja hogylétünket: télen kevesebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutunk, noha a szervezetünknek éppen több energiára van szüksége a hőszabályozáshoz. Így könnyen kialakulhat D-vitamin-, magnézium- vagy C-vitamin-hiány, ami szintén fáradtsághoz és gyengébb immunműködéshez vezet.

Mi számít természetes téli lassulásnak?

A természetes téli fáradtság általában enyhébb, hullámzó, és nem teszi lehetetlenné a mindennapokat. Jellemző lehet, hogy több pihenésre van szükségünk, kevésbé vagyunk kezdeményezők, és jobban esik az otthonos, befelé forduló időtöltés. Ugyanakkor a szociális élet hiánya szintén negatívan befolyásolja a közérzetünket.

A kulcs tehát mindig az, hogy a működőképesség megmaradjon: vannak jobb napok, az örömérzés nem tűnik el teljesen, és a pihenés valóban segít. Sokszor nem is maga a fáradtság a legnehezebb, hanem az, ahogyan viszonyulunk hozzá. Ha ilyenkor is ugyanazt a teljesítményt várjuk el magunktól, mint mondjuk júniusban, könnyen kialakul az elégedetlenség vagy az aggodalom érzése. A téli időszakban a mentális jóllét szempontjából kulcsfontosságú az elvárások újragondolása.