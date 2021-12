Bajnaiék, Barokányi, a tizedes, meg a többiek

Egyre elképesztőbb fordulatokat vesz a Városháza eladása körüli botrány. Kezdetben volt az állítás, miszerint titokban készítette elő a Városháza eladását a főváros baloldali önkormányzata, és a hozzá közel álló üzleti körök. Amint Karácsony, Bajnai vagy az ügy valamely szereplője előrukkolt valamilyen magyarázattal vagy cáfolattal, szinte azonnal kiderült, hogy az távol áll a valóságtól, és az ügy főszereplői egyre inkább belegabalyodnak a saját maguk szőtte hazugsághálóba.

Hogy így tagadnak, és azonnal le is hull róluk a lepel, ezt nem lehet előre megtervezni, mintha szántszándékkal csinálnák, úgy buktatják le magukat szinte naponta. Az élet a legnagyobb rendező, tartja a mondás, de mintha hasonlót már láttunk volna.

A magyar klasszikus, A tizedes meg a többiek emlékezetes jelenete, ahogy a két főhőst, a két Tóth László tizedest vallatja Barokányi főhadnagy, aki egyszer csak mintha oldaná a feszültséget, nagy hahotázások közepette mondja a két fogolynak: „Na elég a színházból, gyerekek! Hát minél jobban mentitek, annál jobban bemártjátok magatokat!”

De most a Városháza-gate kapcsán nincs Barokányi, ellenben vannak aláírt szerződések és sokatmondó hangfelvételek. De a Városháza-gate azért is vált ekkora botránnyá, mert az érintettek egyből tagadtak, és azonnal le is buktak, hogy nem mondanak igazat.

Néhány liberális potentát is megelégelte mindezt, és bátorságra sarkallták volna Karácsonyékat, Horn Gábor és Vásárhelyi Mária is azt kérte tőlük számon, miért nem álltak ki, és miért nem vállalták fel büszkén, hogy igenis el akarják adni a Városházát.

Bajnaiéknak eszébe sem jutott mindez, nem véletlenül.

Friss bejegyzésében Kötter Tamás nagyon rátapintott a lényegre.

„A baloldali hátország igyekszik úgy beállítani a történetet, mintha a fő törésvonal az ingatlan értékesítése vagy nem értékesítése között húzódna. Ez egy elfogadhatatlan csúsztatás! Amennyiben a baloldali városvezetést nem a mutyi vezérelné a Városháza épületének eladásában, úgy a befolyó összeg közhasznot szolgáló felhasználásáról kezdtek volna diskurzust a nyilvánosság előtt. A kiszivárgott hanganyagokból látjuk, hogy ezt a diskurzust a zárt ajtók mögött sem folytatták le, aminek csak egy magyarázata lehet, hogy az esetlegesen a költségvetésbe befolyó óriási többletforrást nem akarják hatékonyan felhasználni a városlakók érdekében” – írta Kötter Tamás.

Hogy is volt A tizedes meg a többiekben?

Tényleg elég.

Borítókép: Bajnai Gordon és Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kovács Attila)

