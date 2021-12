Tarlós hetente tartott Budapest-infót, Karácsony azonban menekül a kérdések elől

Ehhez képest az utóbbi időben Karácsony – a számára igencsak kellemetlen Városháza-gate eszkalálódásával – még a korábbinál is durvábban és cinikusabban hágja át az alapvető etikettet, kedd reggeli, minősíthetetlen eljárásával pedig minden normát felrúgott. Az MTI-ben délelőtt fél 11-kor jelent csak meg a főpolgármester 11-re hirdetett sajtótájékoztatója, amelyet helyszín nélküli online eseményként tüntettek fel. Ám úgy tűnik, hogy Karácsony a baráti sajtónak mégis jelezte, hogy a Kossuth téren tartja a tájékoztatót, mivel az RTL Klub és az ATV újságírói már az esemény előtt ott voltak. Erről tudomást szerezve a Mediaworks Hírcentrumának főmunkatársa is elment a sajtótájékoztató helyszínére, ahol megkérdezte Karácsony Gergelyt, hogy a szerkesztőségének miért nem küldtek meghívót. Erre a főpolgármestertől azt a cinikus választ kapta, hogy „Uramisten, skandalum!”. A Városháza-gate kapcsán november 16-án tartott sajtótájékoztatón szintén meglehetősen flegmán járt el Karácsony: a jobboldali médiumok kérdéseire a szemét forgatta, a plafont bámulta, miközben nagyokat sóhajtozott, ámn érdemi válaszokat nem adott.

Az elmúlt két év során visszatérő érv volt Karácsony, illetve a kommunikációs csapata részéről, hogy a főpolgármester siet valahova, ezért személyenként csak egy kérdés tehető fel, s nem is minden újságírónak tudnak választ adni. Karácsony azt is figyelemre méltó türelmetlenséggel kezeli, ha nem csak abban a témában kérdezik, amelyben meghirdette a sajtótájékoztatót. Például amikor tavasszal a nyelvvizsgabotrányáról kérdezte az MTV riportere, akkor a főpolgármester válasz helyett indulatosan ráförmedt az újságíróra, hogy szégyellje magát. Figyelemre méltó, hogy a sajtóval szembeni türelmetlensége és az állítólagos rohanása ellenére Karácsonynak mégis van ideje például olyasmire a sajtótájékoztatói alatt, hogy ornitológiai ismereteit csillogtassa egy közelben tanyázó madár felhasználásával.

Emlékezetes: a Tarlós-infóként is emlegetett sajtótájékoztatókon bármely médium részt vehetett, s a kormányközeli sajtó mellett olyan balos orgánumok is rendszeresen feltűntek, mint a Népszava, az ATV, az Index, a 24.hu vagy az RTL Klub. Emellett meghívó nélkül is beengedtek lapokat – nem fősodratú orgánumokat, blogokat is –, s egy-másfél órán keresztül vagy ennél is hosszabb ideig kérdezhettek a főpolgármestertől, és nem csak az éppen aktuális ügyekben. A sajtó munkatársainak volt lehetőségük felkészülni, így az MTI agendájában is legalább egy nappal korábban feltüntették az eseményt. Amikor – nagy ritkán – Tarlós István a sajtótájékoztató napján hirdetett meg rendkívüli Budapest-infót egy váratlanul felmerült probléma kapcsán, akkor már kora reggel, legalább 4-5 órával az esemény előtt értesítették a médiumokat.

