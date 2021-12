Váratlan helyről érkezett jelentős támogatás Orbánnak

Felhévizy Félix sajnos azok közé a polgárok közé tartozik, akik az utolsó pillanatig húzzák-halasztják a nyári gumi lecserélését a téli szettre. Idén sem történt ez másképpen. A hírlapíró a héten szánta rá magát, hogy elvégezze ezt a műveletet. Fel is hordta a pincéből a gondosan becsomagolt gumikat és bepakolta a gépkocsijába. Mivel sokan hasonlóan ráérősek a gumicserével kapcsolatban, ezért viszonylag nehéz volt időpontot találnia a megszokott gumisához, de végül sikerült.

Félix már több mint egy évtizede hordja rendszeresen az autóját a tél kezdetén és végén ehhez a gumishoz, akivel kimondottan baráti, jó viszonyt ápol. A kapcsolatuk egészen 2006-ig nyúlik vissza, amikor is azon az ominózus Fidesz-rendezvényen találkoztak, amelyik után Gyurcsány rendőrsége lovasrohamot indított. Egymás mellé keveredtek a megemlékezésen és beszédbe elegyedtek. Már akkor kiderült, hogy a gumis srác antikommunista, de mégsem volt soha Fidesz-szavazó. Elmondta, hogy MIÉP-szimpatizáns volt korábban, most pedig a Jobbik felé kezd húzni, mert úgy látja, hogy ők radikális változást szeretnének. Felhévizy nem is vitatkozott vele, örült, hogy sikerült megúszniuk épp bőrrel a rendőrattakot, de miután kiderült az is, hogy gumiszerelő műhelye van a srácnak, számot cseréltek, és innentől kezdve minden évben hozzá vitte a gépkocsiját gumicserére. Azóta eltelt tizenöt év, sok víz lefolyt a Dunán, sok gumi elkopott, de a kapcsolatuk azóta is töretlen maradt. Ez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy amikor a hírlapíró elviszi az autóját hozzá, mindig vitatkoznak egy kicsit egymással, hiszen a szaki még mindig kötődik a Jobbikhoz, holott ő is pontosan látja, hogy mennyire megváltozott, kifordult önmagából szeretett pártja.

Miután Felhévizy beállt a műhelybe a kijelölt helyre, felkészült egy újabb politikai természetű vitára, de csalódnia kellett. A mester, aki mára három gyermek édesapja lett, a következőkkel fogadta a hírlapírót:

– Üdvözöllek, drága barátom! Elnézést kell kérnem tőled, mert mindenben igazad volt. A szeretett pártom nincs többé. Jakab Péter vezetésével gyakorlatilag integrálódott a liberális, baloldal masszájába, Gyurcsány Ferenc utolsó csatlósa lett. Eddig és ne tovább! Együtt voltunk azon a bizonyos napon, amikor Gyurcsány ránk küldte a rendőröket. Aki ezzel az emberrel bármilyen formában megegyezik, az számomra politikai hulla. Jakab ezt megtette, most végre már tisztán látok: a Jobbiknak a szememben vége van. Szégyellem, hogy nem hittem neked, pedig te már ezt nagyon régóta mondtad nekem, de makacsul ragaszkodtam a hülyeségemhez. De jobb később, mint soha felismerni a valóságot – mondta megbánóan Felhévizy gumisa, arcán egy feltehetően olajtól származó koszcsíkkal, majd folytatta:

– Én ezennel kijelentem, hogy most először életemben Orbán Viktorra szavazok. Soha nem gondoltam volna, hogy eljön ez a pillanat, de jövőre el fog jönni, ez egészen bizonyos. Az intézkedésekkel, döntésekkel eddig is egyetértettem, de azt hittem, abban bíztam, hogy lehet ennél több, jobb, mostanra azonban rá kellett jönnöm, hogy az ellenzék csak káoszt és összeomlást hozna Magyarországra. Most nyugodt építkezésre van szükség.

Felhévizy Félix gratulált az újdonsült Fidesz-szavazónak, és elmondta neki, hogy ne hibáztassa magát, mert sajnos a Gyurcsányék ügyesen vezették meg az egykori jobbikosokat is. Majd miután közösen bepakolták az elcsomagolt nyári gumikat a kocsiba, megköszönte a gyors és precíz munkát, és elindult haza.

– Ez azért nem semmi! Ezúttal váratlan helyről érkezett jelentős támogatás Orbán Viktornak, mert arra nem gondoltunk, hogy még az baloldali szavazók soraiból is lesz, aki felül tudja bírálni korábbi álláspontját, és a kormányoldal hívévé válik – elmélkedett magában a hírlapíró, de már közben arra gondolt, hogy fogja elhelyezni a nyári gumikat a pincéjében.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Nézőpont Intézet alapításának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényen a Szépművészeti Múzeumban 2021. november 24-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher )

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!