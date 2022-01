Az EU irtózik a demokráciától

„A magyar kormány azon döntése, hogy népszavazást tart arról, hogy a gyermekek milyen módon juthatnak hozzá információhoz a szexuális irányultságokról és genderidentitásokról, mélységesen sajnálatos, mert ezzel az LMBTQ-személyek emberi jogait instrumentalizálja és csorbítja” – írta nyilatkozatában Dunja Mijatović, akiről azt érdemes tudni, hogy az Európai Tanács emberi jogi biztosa.

Meg ugye a fenti gondolatait figyelembe véve azt is, hogy valósággal irtózik a demokráciától.

A magyar kormány ugyanis kétharmados felhatalmazással rendelkezik, ez pedig praktikusan azt jelenti, hogy ha a Fidesznek úgy tartaná kedve, lényegében az egész hazai LMBTQ-lobbit – beleértve a Gyuri bácsi által szponzorált NGO-kat – egyik napról a másikra eltakaríthatná, majd a hűlt helyüket minden részletre kiterjedő alapossággal behinthetné húsz centi vastagon sóval. De nem így tesz, inkább a világ legdemokratikusabb módszeréhez folyamodva megkérdezi az emberek véleményét a dologról.

Nyilván miután jobboldali, konzervatív kormányról beszélünk, a kabinetnek megvan a véleménye a melegházasságról, a homoszexuális emberek örökbefogadási jogáról, vagy arról, hogy kirúzsozott, szoknyás magas sarkúban tipegő borostás férfiakra vagy inkább saját szüleikre kellene-e bízni a gyermekek szexuális nevelését, illetve felvilágosítását.

A Fidesz–KDNP úgy gondolja, hogy ezeknek a lobbistáknak semmi keresnivalójuk az óvodákban és az iskolákban, főleg nem úgy, hogy Soros úr szervezetei hajlamosak úgy beszélni a nemváltoztatás minden problémát megoldó csodájáról, hogy úgymond elfelejtik erről a tevékenységükről értesíteni a gyerekek szüleit.

A minap még Soros György házilapja, a 444 is elismerte, hogy az Amerikában és Nyugat-Európában az elmúlt években megtöbbszöröződött a nemet váltó vagy változtatni szándékozó kiskorúak száma. Ugyan szerintük ehhez semmi köze sincs a minden apró zugba, például a kisgyerekeknek szóló mesékbe is befurakozó, erőszakos lobbinak, de a jelenség még szerintük is létezik.

Érdekes valóságtagadás ez, mert a tények sajnálatosan roppant makacs dolgok, tehát ha minden gyerekeknek szóló alkotást, minden új filmet és sorozatot transzneműek lepnek el – legutóbb például az új Szex és New York sorozatban láthattunk ilyet –, és ezzel egy időben a fiatalkorúak hirtelen, mintegy varázsütésre elkezdik úgy érezni, hogy rossz testbe születtek, akkor talán mégis lehet némi összefüggés a két dolog között.

Ha már Szex és New York: a történet szerint Carrie Bradshaw egyik barátnője, Miranda ötvenévesen lesz leszbikus, egy queer humorista és némi fű miatt. De eszünkbe juthat a híres (heteró) színésznő és a híres rendezőnő néhány hónappal ezelőtt kiderült egymásra találása is. Hm. Ezek szerint mégsem az van, hogy valaki vagy heterónak vagy melegnek születik, amin aztán semmilyen külső behatás nem képes változtatni.

Érdekes, eddig ugyanis az érzékenyítés népszerűsítői ezzel ámították a népet.

De mindezektől függetlenül a kormány hiperdemokratikus módon mégis megkérdezi a magyarokat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hadd mondják el ők, mit gondolnak például ezekről az érzékenyítésekről, illetve iskolai befolyásolási kísérletekről.

Persze értjük, hogy ez nem tetszik a hazai és a külföldi lobbistáknak, de az a szomorú hírünk van számukra, hogy sajnálatos módon ilyen ez a fránya demokrácia.

Borítókép: Dunja Mijatović (Fotó: AFP/Gloria Imbrogno)