Cseh Katalin férje homokot szórt a baloldali gépezetbe

Felhévizy Félix hírlapíró nagyon sok mindent látott már a honi politikai életben. Ezért joggal érezte úgy, hogy őt már nem érheti meglepetés. De most mégis olyan dolog történt, amire még ő sem számított. A baloldalnak sikerült meglepetést okoznia. Na de kezdjük a legelején a történetet… Félix rendszeresen jár piacra, ahol nagyon szeret beszélgetni az emberekkel mindenféléről – filmekről, tv-műsorról, közéletről, politikáról. Ilyenkor természetesen rendre szóba kerülnek az áremelkedések is. Sokan panaszkodtak a hírlapírónak, hogy bizony a begyűrűző nemzetközi gazdasági trendek által generált infláció miatt az utóbbi hónapokban jelentősen megdrágultak az élelmiszerek a boltokban. Ez valóban így van, Felhévizy is megérezte az áremelkedéseket. Pont ez járt a fejében, amikor szerdán Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: pont az élelmiszerárak növekedését megállító intézkedésről beszélt. A miniszterelnök a már eddig bejelentett olyan gazdaságélénkítő és a magyar emberek életét megkönnyítő intézkedések mellé, mint az adó-visszatérítés, fiatalok adómentessége, a benzinárak befagysztása, a kamatstop, a Szép-kártya felhasználási körének kibővítése, most újabb nagyon jelentős döntést hozott, hat élelmiszer esetében beavatkozik az árak alakulásába. Ezek a termékek pedig a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej.

– Ez azt jelenti, hogy ezeknek a termékeknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt. Ennek minden üzletben meg kell történnie, február elsejétől már ezen az áron lehet őket megvásárolni – monda el Orbán Viktor a videóban.

– Ez aztán a gyors reagálás! A kormány figyel és beavatkozik akár az árak alakulásába is, ha úgy látja, hogy az emberek érdekeit ez a lépés szolgálja – gondolta magában Felhévizy. Majd rögtön az jutott az eszébe, hogy ez ellen a döntés ellen még az ellenzéknek sem lehet egyetlen rossz szava sem, hiszen ez egy nagyszerű döntés. Na itt jött el az a pillanat, amikor még ennek a – valljuk be – teszetosza, baloldali ellenzéknek is sikerült meglepetést okozni. A momentumos Berg Dániel, Cseh Katalin férje az alábbi bejegyzést tette közzé Facebook-oldalán:

„A szabad piacgazdaság iránt elkötelezett politikusként természetesen felháborítónak és károsnak tartom, hogy a kormány a legsötétebb kommunista időket idézve nyúl bele a piac működésébe. Ezek az intézkedések sem a kisvállalkozóknak, sem a vásárlóknak nem jelentenek valódi segítséget. Viszont riasztóbb az, hogy a Fidesznek kvázi háborús intézkedésekhez kell nyúlnia békeidőben, több mint egy évtized kormányzás után. Ez arra mutat, hogy a gazdasági és szociális összeomlás veszélye fenyeget, ínséges időket jelentve a magyar vállalkozóknak és munkavállalóknak egyaránt. A parancsgazdaság felelevenítése helyett érdemesebb lenne ambiciózus gazdaságélénkítő és vállalkozásfejlesztő programokban gondolkodni. […]”

Erre már tényleg nincsenek szavak! Eddig mást sem hallottunk a baloldaltól, hogy az alapvető élelmiszerek árát kellene csökkentenie a kormánynak, az volna az igazi segítség a magyar embereknek, de az Orbán-kormány kőszívű és nem teszi ezt meg. Úgy tűnik, Berg úr nem egyeztetett a főnökével, Gyurcsány Ferenccel, illetve a baloldali összefogás prominens tagjaival, mert a Jobbiktól, az MSZP-n át egészen a DK-ig pont az alapvető élelmiszerek árának csökkentését kérték számon a kormányon. Csak így történhetett, hogy a momentumos politikus éppen most, amikor ez a döntés születik meg, akkor azonnal a szabad piacra hivatkozva kritizálja a kormány bejelentését. Nem tudom, hogy örülni fognak-e Gyurcsányék Berg kirohanásának, mert az biztos, hogy ezzel a kijelentésével homokot szórt a baloldali gépezetbe, hiszen pont arra világított rá, hogy a valódi céljuk nem az emberek életének a jobbá tétele, sokkal inkább a saját pecsenyéjük sütögetése.

– Azt pedig, hogy Berg Dániel pontosan mire gondolt, amikor azt írta, hogy érdemesebb lenne ambiciózus gazdaságélénkítő és vállalkozásfejlesztő programokban gondolkodni, nem tudjuk, de reméljük, hogy nem olyan és hasonló projektekre célzott, mint a kedves feleségének, Cseh Katalinnak a biznisze, mert akkor még rosszabb a helyzet, mint amire a bejegyzését olvasva elsőre számítottunk – elmélkedett magában Felhévizy, majd gyorsan összekapta magát és elindult a kedvenc piacára, hiszen kíváncsi volt rá, hogy mit szólnak az emberek az új miniszterelnöki bejelentéshez.

Borítókép: Momentumos álompár: Cseh Katalin táncol Berg Dániellel az esküvőjükön. (Fotó: Bennfentes.net)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!