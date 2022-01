Újabb ravasz támadás Orbánék ellen

Felhévizy Félix nagy kincset talált a pince összerendezése, szortírozása során. A szép rend mellett, amit sikerült összehoznia, talált az egyik polcon, a sok kacat mögött egy Hornypfon márkájú régi rádiót. A műszer nagyon jó állapotban volt, talán még egy kis szerelés után a későbbiekben használhatóvá is varázsolható. Az biztos, hogy a hírlapíró meg is fogja szerelni, hiszen nagyon kedveli a régi tárgyakat, számos nagyon szép családi emléke van a lakásban, a dedikált könyvektől, régi képeslapoktól az antik sétapálcákon át egészen a porcelánokig, de erről a kedves kis rádióról nem tudott eddig. Édesapja sokat mesélt neki, hogy annak idején lopva, titokban sokat hallgatták az ikonikus Szabad Európa Rádiót, talán éppen ez volt az a készülék, amit annak idején, dacolva a hatalommal és minden veszéllyel, titokban hallgattak. A SZER egyfajta híd volt Kelet és Nyugat között, elhozta a valóságot a vasfüggöny mögé. Nem véletlenül tiltották és büntették azokat, akikről bebizonyosodott, hogy hallgatták az adásokat. Ennek fényében különösen furcsa és ijesztő az, ami ma történik.

Ugyanis a SZER ma is működik, immár modern, a kor vívmányainak megfelelő formában, multimédiás tartalmakkal, annyi különbséggel, hogy mára már a nemzetközi baloldal játékszerévé vált.

Immár a magát függetlennek, objektívnek és pártatlannak valló Szabad Európa is beszállt a választási kampányba – derült ki a Magyar Nemzet birtokába jutott levélből, amelyet a SZER számos hálózatban működő, a digitális teret uraló baloldali médiumhoz eljuttatott. A dokumentum tartalma szerint az Egyesült Államokból vezérelt médium kiemelten elemzi a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) elmúlt tízéves működését, valamint a 2022-es választásokig vezető utat is végigköveti. A nemzetközi, jelesül amerikai baloldali érdekcsoportok ezzel a körmönfont módszerrel próbálják meg befolyásolni a magyar választásokat, segítve a baloldali médiumokat és az ellenzéket. Könnyű lesz kiszúrni, kik követik majd vakon a külföldi gazdit, hiszen amelyik médiában megjelennek az ebből a forrásból megjelenő információk, ott bizony ez a helyzet áll fenn. Félelmetes ez a hálózat egyébként, mert igyekeznek a régi SZER-nek egyfajta folytatásaként mutatkozni, megtévesztve, félrevezetve ezzel az embereket. Hiszen, amíg az egykori Szabad Európa valóban a szabadságért szállt síkra, addig a mostani csupán a nevében képviseli azt, egyébként pedig a nemzetközi baloldal szócsöveként küzd a kormány ellen – elég csak megnyitni a honlapjukat és egy röpke pillantást vetni a tartalmaikra, azonnal egyértelművé válik, hogy mi is a valódi céljuk.

Ez bizony nem új keletű próbálkozás. Hiszen mindannyian emlékszünk a „szép emlékű” André Goodfriend úrra, aki annyira volt független és objektív, hogy vígan masírozott az ellenzéki tüntetésen. Goodfriend ügyvivő úr próbálkozása nem volt túl sikeres, hiszen a kormány azóta is köszöni szépen, jól van, és dolgozik a magyar emberek érdekében.

Ez a mostani próbálkozás még talán aljasabb is, mint a Goodfriend-féle volt, hiszen a baloldali médiumokon keresztül tudatosan az embereket akarja befolyásolni, félrevezetni.

De abban mindenképpen hasonló a két próbálkozás, hogy Goodfriend úr és a Szabad Európa is egy előre gondosan kitervelt kormánybuktatásra irányuló projekt része.

– A Szabad Európa részéről a baloldali médiumokhoz eljuttatott levél aláírója egy bizonyos Adam Gartner úr. Milyen érdekes, hogy a magyar embereknek már egyszer nem kellett a jó barát (Goodfriend), most egy kertésszel (Gartner) próbálkoznak – gondolta magában gúnyosan Felhévizy, majd gondosan letörölte a frissen talált kincsét, a régi rádiót, és elhelyezte a dolgozószobájában egy előkelő helyre, hogy mindig érezze, ha ránéz, hogy volt egyszer, valamikor egy Szabad Európa.

