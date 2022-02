Márki-Zay igazságbeszéde

Az ellenzék kapitánya megszólalt, ismét sokat beszélt és olyannal kérkedett, amivel segített mindenkinek őt magát és szövetségét a helyén kezelni. Tette ezt már több esetben, a vidékiekre, a nőkre vagy a családban gondolkodókra használt kifejezésekkel egyaránt. Ami viszont ebben az esetben egyedülálló, hogy lerázva a Simon és Péterfi által felhelyezett láncait, lerántotta a leplet a Gyurcsány által vezetett koalícióról.

Mint sokak számára ismert, a következő hagyta el a balliberálisok messiásának (maszkba köpködő) száját:

...ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük.

Ha a bejelentés súlyát szeretnénk érzékelni, figyeljünk oda csak egy pillanatra az esemény mellékszereplőjére, Steinmetz Ádámra. Arra az egykor fényes napokat megélt, nagyvilágot látott sportolóra, aki nyilván a halászhálóját hagyta hátra, hogy kövesse Márki-Zayt. Steinmetzre, aki a beszédben egész a szivárványkoalícióig bólogat, de az első csapásra, a „kommunistákat” szóra megmerevedett tekintettel figyel és várja a következőt. Sejthette, mi jöhet, az, ami be is következett, a „fasisztákat”.

És Ádám úgy maradt…

Térjünk vissza a kijelentéshez, az igazságbeszédhez, amivel egyetértünk. Részletkérdés persze, hogy együtt-e vagy külön-külön szövetségben képviselik a két izmus követőinek táborát, azt most ne döntsük el. De vegyük tudomásul, ők képviselik a kommunistákat és a fasisztákat is!

Vezetőjük pedig most is Gyurcsány Ferenc, és a DK várható legtöbb mandátuma okán bizonyára az is marad.

Csak hogy ne feledjük, álljon itt, melyek azok a pártok, amelyek Márki-Zay szerint „szövetségben külön-külön” képviselik a kommunistákat és a fasisztákat (is):

DK,

Jobbik,

LMP,

Momentum,

MSZP,

Párbeszéd.

Akik tehát április 3-án rájuk, szövetségükre vagy képviselő-jelöltjeikre szavaznak majd, külön-külön, azok a miniszterelnök-jelöltjük szerint a kommunistákra és a fasisztákra is szavaznak majd.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

…

