Orbán mesterien hatástalanította a baloldal utolsó csodafegyverét

Felhévizy Félix gyűlöli a háborút, utálja az erőszakot és a fegyvereket. Apai nagyapja a második világháborúban esett el, magyar honvédként. A hírlapíró ma is féltve, nagy becsben őriz egy kitüntetést, amit posztumusz kapott meg a nagypapája, ezért is fájó neki mindenfajta háborúskodás. Most azonban mégis kialakult egy ilyen szomorú és egyben aggasztó helyzet. Háború van a szomszédban. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Lehetett rá számítani, de mindenki úgy gondolta, abban bízott, hogy talán elkerülhető a fegyverropogás. Nem így történt. Innentől kezdve az a legfontosabb, hogy Magyarország, a magyar emberek biztonságban legyenek. Higgadtságra és nyugalomra van szükség ezekben a napokban.

Az Európai Unió is sebtében összehívott egy csúcstalálkozót, amelyen a magyar miniszterelnök is részt vett, és megnyugtatóan nyilatkozott a Brüsszelben kötött megállapodásról:

– Közösen elítéltük Oroszország háborús lépéseit Ukrajnával szemben, és egységes szankciók bevezetéséről döntöttünk. Világossá tettem, hogy mi ki fogunk állni Magyarország nemzeti érdekei mellett, és nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba – mondta Orbán Viktor péntek hajnalban a brüsszeli uniós csúcs után a Facebookon közzétett nyilatkozatában, és hozzátette azt is, hogy a csúcson egyetértettek abban, hogy a háború semmilyen konfliktushelyzetre nem jelenthet megoldást.

Ez így helyes. El kell ítélni a háborút és az erőszak minden formáját, de a legfontosabb, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból.

A miniszterelnök ezt világossá is tette:

„Magyarországnak ebből a háborús konfliktusból ki kell maradnia, mert számunkra legfontosabb a magyar emberek biztonsága, ezért szó sem lehet arról, hogy akár katonákat, akár katonai eszközöket telepítsünk Ukrajnába, humanitárius segítséget természetesen nyújtunk majd.”

De sajnos nem mindenki gondolkodik így. Mélységesen szomorú, felháborító és egyben nagyon aggasztó, ahogy a baloldal viselkedik és nyilatkozik ebben a nagyon nehéz helyzetben. Egyből összehívtak egy tüntetést az orosz nagykövetség elé, azzal a címszóval, hogy elítélik a háborút és kiállnak Ukrajna mellett. Ezzel szemben tudatosan egy szimpla kormányellenes demonstráció lett belőle, ahol szidták a kormánypártokat és a magyar miniszterelnököt. Szánalmas és egyben gyomorforgató is ez a viselkedés. Ezt már megtapasztalhattuk a vírus elleni küzdelem során is, hogy a baloldal mindent megtett, hogy hátráltassa a kormányt a védekezésben. Úgy látszik, most is ezt az utat választották. De ezúttal, ha lehet ilyet mondani, még tovább mentek. Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt először egy YouTube-csatornán, majd később az ATV-ben beszélt arról, hogy ha a nemzetközi nyomás azt indokolja, magyar katonákat kell küldeni Ukrajnába, illetve hazánknak fegyverekkel is el kell látnia az ukránokat.

Ez már több mint aggasztó.

Mondjuk ki: a baloldal háborúba sodorná Magyarországot a hatalom megszerzésének érdekében. Ne legyenek kétségeink, mindent meg fognak tenni, hiszen őket a magyar emberek, Magyarország nem érdekli és nem is érdekelte soha. Ezek szerint már attól sem riadnak vissza, hogy felelőtlenül háborúba küldjék a hazájukat.

Ennél már nincs lejjebb.

Adjunk hálát, hogy ilyen jól felkészült, józan, megfontolt és cselekvőképes kormányunk van, akinek viszont Magyarország, a magyar emberek biztonsága az első. Mert így, ezzel a példaértékű hozzáállással sikerült a baloldal utolsó csodafegyverét is hatástalanítani, mert bizony ők most erre a háborúra úgy gondoltak, hogy most majd fogást találnak a kormányon. Nem jött nekik össze.

– Belegondolni is félelmetes, hogy mi lett volna, ha a vírus elleni ádáz védekezés során és most a háborús helyzetben ők lettek volna, illetve lennének hatalmon. Hála istennek, nem így történt. Április 3-án viszont tehetünk arról is, hogy még a lehetőségét is kizárjuk annak a szörnyűségnek, hogy a hatalom közelébe kerüljenek. Sorsdöntő választás előtt állunk, nagyon komoly a tét – elmélkedett magában bizakodva Felhévizy, majd finoman megtörölte nagyapjának a kitüntetését és meggyújtott egy gyertyát a háború áldozataiért.

