Soros korrumpált médiamunkásai

Az elmúlt néhány év legnagyobb botrányára derült fény, a baloldali, liberális újságírók lebuktak, de véleményem szerint az igazi skandalum mégsem ez, hanem az, hogy az ellenzéki sajtó egy teljes héten át megpróbálta elhallgatni az ügyet, egy árva sort sem írtak a dologról.

Ez, ugye, praktikusan azt jelenti, hogy a kizárólag csak a baloldali sajtót olvasó magyarok – ez a halmaz az ellenzéki szimpatizánsokat fedi le – egyszerűen nem értesülhettek arról, hogy Magyarországot Soros György kézből etetett, korrumpált újságíróinak tendenciózus, hazug riportjai és cikkei miatt éri Nyugaton és nyugatról annyi támadás.

Egy hét után is csak a Telex próbálkozott meg egy végtelenül gyenge védekezéssel, azóta is mindössze ez az egy kis cikkecske árválkodik az oldalukon, az is jó alaposan elrejtve.

Gyuri bácsi lapja, a 444 pedig azóta is csendben van, a srácok beszédes hallgatásba burkolóztak.

A Telex egyébként egyetlen állítást sem tudott megcáfolni, nehéz is lett volna, hiszen az ominózus mondatok valóban elhangzottak, és ugyan megkeresték az érintetteket, de azok azonkívül, hogy kicsit hisztiztek amiatt, hogy lapunk nyilvánosságra hozta a „vallomásaikat”, nem cáfolták a videókban általuk elmondottakat.

A Telex narratívája mindössze annyi volt, hogy az információikat szerintük egy kis csel segítségével tudták csak megszerezni, illetve valamifajta titkosszolgálati eszközökre utalgattak, ami tőlük egészen abszurd, tényleg egészen vicces a moralizálásokat olvasni attól a brigádtól, amelyik amúgy felállva szokott tapsolni, ha kiderül, hogy Orbán pontosan melyik isztriai vendéglő teraszán, pontosan milyen ételt fogyasztott, vagy hogy a külügyminiszter éppen hol nyaral, esetleg Mészáros Lőrinc gépe hánykor szállt föl, illetve le.

A miniszterelnök családjának megfigyeléséről nem is szólva, de ott van, ugye, Szájer József esete is, amelyik csak úgy bűzlik a külföldi szolgálatok szagától.

Az a helyzet, kedves Telex, hogy ezeket a mondatokat nem tudjátok megmagyarázni, lebuktatok ti is és a teljes ellenzéki aktivista újságíró konglomerátum.

Lehet szépen hozzászokni, hogy innentől kezdve már bizonyítékaink is van arra, hogy hazudtok reggel, éjjel meg este, hogy elfogultak, ellenzékiek vagytok, hogy Gyuri bácsi befolyása alatt álltok, és hogy szó sincs arról, hogy függetlenek meg objektívek volnátok.

Végül szeretném jelezni, hogy előző főnökötöknek, Gyurcsány Ferencnek a nyilvánosságra került hazugságaiból sem tudtatok igazságbeszédet varázsolni.

Csak három fideszes kétharmadot.

Úgyhogy lehet persze próbálkozni, de már egyszer láttuk, mi sül ki abból, ha valami hasonló trükkel igyekeztek megtéveszteni a választókat.

Borítókép: Soros György (Forrás: Flickr)

