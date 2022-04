Márki-Zay abszurd dobálódzása milliókkal

Mint ismert a baloldal kormányfőjelöltje korábban ötmillió forintot ajánlott fel annak, aki öt témában öt videós bizonyítékot talál az ő rezsicsökkentés megszüntetésével, a migránsok beengedésével, az egészségügy fizetőssé tételével, a sürgősségi és szülészeti osztályok megszüntetésével kapcsolatos állításairól, illetve arról, hogy Indiába küldené műtétre a magyar embereket. A Márki-Zay kijelentéseivel kapcsolatos bizonyítékokat a Fidesz alig két hónappal ezelőtt könnyűszerrel megtalálta, és azokat közzé is tette.

Márki-Zayt ominózus mondataival akkor Deák Dániel is szembesítette, és miközben a balos jelölt azt állította, hogy senki sem jelentkezett a felajánlott jutalomért, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének megkeresésére sem fogadta el a bizonyítékokat, nem nyúlt a zsebébe, inkább vitázni akart volna.

Vagyis Márki-Zay szavahihetősége már akkor is – mint oly sokszor – megkérdőjeleződött, az pedig később is nyilvánvalóvá vált, hogy nem azért nem fizetett, mert nem tudott volna, hanem mert nem is akart.