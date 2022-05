Jakab, itt a vége. Ideje kiszállni.

Jakab Péterről még a pszichológiai szakvizsgával nem rendelkező civilek is képesek megállapítani, hogy valami nagyon nincs rendben vele. Folyton dühös, mérges valamiért, könnyen agresszívvá válik, de azt hiszem, az ő esetében ez egy állandósult állapot, olyankor érzi jól magát, ha jól felfújhatja magát, és vérben forgó szemekkel pufoghat.

A folyton dühöngő politikus még úgy is megalázó vereségbe hajszolta bele saját pártját, hogy Kádár Jánost idéző, úgymond az egyszerű melósoknak szóló facebookos gasztrószösszenetei igen sok lájkot voltak képesek termelni. Amelyekről a Soros Gyuri bácsi kezéből lelkesen falatozó balliberális lapok minden esetben lelkendezve számoltak be. Hiszen a parizer, a Piros Arany, no meg a kifli triumvirátus egészen biztosan meg fogja dönteni a rendszert.

Talán valami ilyesmire gondoltak. Tévesen.

Ezt most már tudjuk, de Jakab Péternek valamiért egyelőre nem ment át ez az egyértelmű jelzés. Még mindig harcol, nagyjából ugyanúgy, semmit sem változtatva, pont akképpen, mint aki képtelen feldolgozni, hogy az a stílus és azok a mondatok, amiket eddig használt, hatástalanok voltak.

A napokban például közelmúltbeli hibáival semmit sem tanulva üzente meg Kövér Lászlónak, hogy remegjen… (A bajsza ugyebár.)

De valójában ki is remeghet? Merthogy hosszúra nyúlt bevezetőm után megérkeztünk a lényeghez; tegnap egy egészen döbbenetes, elsőre szinte hihetetlen esetre derült fény. Több újság is megírta, hogy Szilágyi György volt jobbikos alelnök élettársát állítólag megpróbálta megerőszakolni egy disznóvágás alkalmával egy jobbikos politikus. Az illető felcsalta a fiatal, 24 éves hölgyet egy szobába, levetkőzött előtte, és megpróbált közösülni vele. Az állítólagos „akció” még tavaly év végén történt, és csak azért hiúsult meg, mert egy viszonylag józanabb politikus, meghallván a sikoltozást, berontott a helyiségbe és megakadályozta a dolgot.

De, hogy miért remeghet Jakab Péter? Nos, azért mert ő is ott volt az ominózus buliban. Azonban, ha hinni lehet a beszámolóknak, lényegében csak a teste volt jelen; állítólag annyira becsípett, hogy semmiről nem tudott.