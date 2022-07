Az „Orsós”

És akkor most mi lesz?

Hát, csak ez következhet: az Amnesty International minimum három világnyelvre lefordított közleményt tesz közzé legkésőbb szerda estig, amelyben felhívják a világ közvéleményének figyelmét a Magyarországon elharapózó rasszizmusra. A TASZ elsőként csatlakozik ehhez a közleményhez, és felajánlja segítségét a lecigányozottnak.

Horváth Aladár tüntetést jelent be a Momentum székháza elé, főszónokok: Horváth Aladár, Farkasházy Tivadar, NoÁr, az ilyenkor szokásos színészválogatott, Padödö, Bródy János bácsi (meglepi vendég Koncz Zsuzsa néni), Jámbor Cucu, Karácsony G. és maga Horváth Aladár.

A szervezők megkérik a pártokat, hogy pártzászlók és logók nélkül vegyenek részt a tiltakozó nagygyűlésen, ki is megy mindenki, Hadházy a „tömeggel” beszélgetve kifejti, majd ki is posztolja, hogy erről azért valójában Orbán (vagyis Orsós) tehet, Gyurcsány egy „én is cigány vagyok” táblával a nyakában járkál a tömegben, olyan arccal, mint akinek egy darabka „lószart” (copyright Gy. F.) kell a kezében tartogatnia.

Puzsér Róbert őrjöngő cikket ír a Hangba vagy az Indexbe vagy a budi falára, amelyben kifejti, hogy itt rajta kívül mindenki egy baromállat, rasszista, náci, fehér fajvédő, és különben is, a kapitalizmus…

Dévényi Pistike sem akar lemaradni, úgyhogy ő is megírja a magáét, csak szarabbul.

A Magyar Újságírók Szövetsége elhatárolódik és követel.

Németh Péter még külön, még egyszer, a Népszava szerkesztősége még inkább.

A Klubrádió külön adásnapot szentel az ügynek, Bolgár Gyuri bácsi keserűen felzokog.

Legkésőbb hétfőn a Politico, a Süddeutsche Zeitung, a Guardian szerkesztőségi vezércikkben fejti ki abbéli álláspontját, miszerint immáron nyilvánvaló, hogy Magyarország egy fasiszta állam.

Farkasházy meghirdeti a chartát, mert „barna eső hull”. (– Valami bűzlik itt nekem… – A szar, tábornok úr, a szar…)

Guy Verhofstadt pedig Brüsszelben, az EP nyilvános ülésén fogja követelni a momentumos képviselők, Cseh K. és Donáth A. kizárását a frakcióból, sőt megfosztásukat a mandátumuktól, mert ilyen náci párt képviselői nem lehetnek tagjai a csodálatos és demokratikus Európai Uniónak.

Ez lesz.

Ha nem ez lesz mégsem, akkor viszont az Európai Parlament hamarosan határozatot fog hozni, miszerint Magyarországon súlyos veszély fenyegeti a kisebbségeket, leginkább a zsidókat és a cigányokat, mert Magyarországon tombol a rasszizmus.

Ja? Hogy ez már megtörtént?

És ezt a határozatot lelkesen megszavazta a Momentum két képviselője, Cseh K. és Donáth A. is?

Na, hát így válik csak igazán érthetővé minden!

Borítókép: A Momentum Mozgalom tiltakozást hirdetett a Sándor-palotához 2022. 07.18-án (Fotó: Katona Vanda)

