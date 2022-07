Pártomat egy munkalakásért

Meglehetősen ritka, hogy valaki tizenegyesből rúgjon öngólt, ám Jakab Péternek még ez is sikerült. A Jobbik elnök alig másfél éves tevékenykedése alatt a legerősebb ellenzéki pártot nyomta le a parlamenti küszöb alá, ráadásul közben még a saját családját is szétverte. De nézzük sorban a tényeket!

A 2019-es EP-választáson elért hatszázalékos eredményből akár erényt is kovácsolhatott volna Jakab, hiszen a Jobbik valós támogatottsága akkor ennél jóval magasabb volt, s a 2020 elején megválasztott elnök hónapokon keresztül erősíthette volna a pozícióit azzal, hogy komolyabb teljesítmény nélkül is folyamatosan emelkedett a párt népszerűsége. Ám ahelyett, hogy hagyta volna kicsit magához térni a Jobbikot, amely a néppártosodásnak nevezett balratolódással is erősen megzavarta a szavazóit, Jakab Péter inkább egy érvágást hajtott végre a pártján azzal, hogy gyakorlatilag az összes meghatározó figurát kiszorította. Ez különösen súlyosabb hiba volt, ha azt nézzük, hogy a Jobbik történetének egyik pontján sem igazán bővelkedett a politikai tehetségekben.

Hamar kiderült, hogy a tagság nagy része nem kér a Jakab-arcú Jobbikból, hiszen a vidéki alapszervezetek egymás után és tömegesen számolták fel magukat, s nevesebb politikusok – mint például Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere – szabadultak meg sietve az egyre terhesebbé váló jobbikos pártszínektől.

De a Jobbik tisztújító kongresszusának küldöttei sem nézték jó szemmel, hogy Jakab egyre inkább DK-s influenszerré alakul át, s idén júniusban meg is fosztották pártelnöki pozíciójától. Néhány héten belül a frakció éléről is eltávolították őt a párttársai.