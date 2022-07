Van jó és rossz hídblokád, bizony!

Egészen parádés! A magyarországi baloldal, amelyet a népítélet április 3-án (sokadszorra) móresre tanított, most egy olyan adóért tüntet, amelyet a Fidesz talált ki, és amelyet a magyarországi baloldal annak idején a parlamentben nem szavazott meg, ellenben azóta is többször ócsárolt.

Ám most, hogy – részben a multik trükközései, részben a háborús infláció miatt – a kormány szűkebbre szabná az adózási kiskapukat, ugyanezek a liberónácik verik a tamtamot, és lezárják a Margit hidat. Hát erre írtam, hogy parádés.

S mindeközben a világ legsemmirekellőbb, leglustább, (mindenre is) legalkalmatlanabb főpolgármestere, Karigeri üdvözletét küldi a fővárosi közlekedést (hozzá hasonlóan) megbénító hídblokádolóknak. Azt írja: megérti a dühüket, és szerinte joguk van a szabad politikai véleménynyilvánításhoz. Elvégre szegről-végről kollégák ők, rokonlelkek, Gergely és a tüntetők is ugyanabban utaznak: a város totális megbénításában. Hogy pár napja, a tizenhét év fegyházzal sújtott Budaházy György melletti Erzsébet hídi blokádnál Karácsony még illegális demonstrációról, komoly fennakadásról és a békés tüntetők büntetőjogi felelősségéről beszélt, kit érdekel?! Karácsonyt biztos nem. Az egy hete volt, most meg most van. Az rossz hídblokád volt, ez meg jó. Bizony!

Ezeknek semmi sem számít. Nincsenek elveik, erkölcseik, épkézláb gondolataik. Egy dolog van csak, az élteti őket: a hatalom akarása. Hát ezért mentek most ki pár százan bergestül, hadházystul a Margit hídra hisztizni. Mert nehogy már a multik ne katáztathassák az ételfutáraikat!

Amúgy valójában csak annyi történik, hogy az április 3-i elnáspángolás után a magyarországi baloldal – három hónap talajkeresés után – épp föltápászkodik, és toporzékol, amiért a lőtéri kutyának sem kellenek. Pedig így van ez jól.

Borítókép: Tüntetők a Margit hídon (Fotó: Kurucz Árpád)

…

