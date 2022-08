Je suis Orbán!

A nemzetközi balliberális sajtónak egyre kevésbé fontosak a tények, s immár a legmeghatározóbb orgánumaik is laza könnyedséggel siklanak át e „makacs dolgok” felett. Legutóbb a legnagyobb példányszámú nyugati balliberális napilap állt be büszkén az álhírgyártók sorába. A Washington Post nemes egyszerűséggel nácizni kezdte Orbán Viktort, méghozzá úgy, hogy olyan szavakat adtak a magyar miniszterelnök szájába, amelyeket nem mondott. Például nettó hazugság az amerikai lap ezen állítása: – Orbán a náci gázkamrákkal viccelődött, amikor a tusványosi beszédében az EU gázelosztási javaslata kapcsán úgy fogalmazott: a múlt azt mutatja, hogy a németek rendelkeznek a kellő tudással ebben az ügyben.

Az otromba hazugsággal szemben a valóságban a kormányfő arra utalt: miközben Németország az Oroszország elleni szankcióknak az energiahordozókra történő kiterjesztését szorgalmazta, addig más országok készleteiből – köztük hazánkéiból – elégítenék ki a földgázigényüket. Méghozzá úgy, hogy „kötelező jelleggel” sajátítanák ki a más országok által beszerzett szállítmányok egy részét. Épp úgy, ahogy annak idején a nácik államosították, vagyis kisajátították a lakosság magántulajdonát. De persze a Washington Postnak és a hasonló orgánumoknak mindegy is, hiszen abból indulnak ki, hogy Orbán náci és punktum. A vaskos fake news ezt a sztereotípiát igyekszik alátámasztani, hogy aztán az amerikai lap egy véleménycikket is közöljön, amelynek szerzője fröcsögve követelte, hogy Orbán Viktor ne vehessen részt a CPAC nevű konzervatív konferencián.

A magyar jobboldal nácizása persze már jól bejáratott toposszá vált a balliberális sajtóban, a rendszerváltás óta sulykolják ezt a hamis imázst. Emlékezetes, hogy az Ungvári Rudolf közíróhoz hasonló baloldali megmondóemberek éveken keresztül naponta deliráltak valamilyen vélt antiszemita vagy diktatórikus tendenciáról, amely éppen az 1930-as évek náci Németországára emlékeztette őket a magyar közéletben.

A nemzetközivé dagasztott lejáratókampány legsötétebb momentumai közé tartozik, amikor a CNN Christian Amanpour nevű sztárriportere azt kérte számon a Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel készített interjúban, hogy a magyar kormány felfüggesztette a parlamentet a pandémia alatt, holott erről szó sem volt, a magyar Országgyűlés akkor is folyamatosan ülésezett. Ide sorolható az ominózus Sargentini-jelentés is, amelyet azért eszkábáltak össze, hogy az alapján elindíthassák hazánk ellen a 7-es cikkely szerinti eljárást. A hasraütésre készített, hazugságokkal teli jelentésben egyebek mellett azt írták, hogy Magyarországon üldözik a zsidókat, sőt, a tulajdonukat is kisajátíthatja az állam. Azt, hogy a baloldali véleménybuborékban kontroll nélkül terjedhetett ez az ordas koholmány, jól mutatja a Deutsche Welle nevű televízió budai Várban forgatott riportja, amelyben azt állították, hogy az állam részéről is antiszemita atrocitások érik az izraelita lakosokat, akik közül többen is emigrálni készülnek a „tarthatatlan” helyzet miatt.

Mindebben nincs semmi meglepő, ha a színfalak mögé nézünk. A Magyar Nemzet leleplező cikksorozatából például kiderült, hogy a baloldalhoz szorosan kapcsolódó jogvédő NGO-k – köztük számos Soros György által finanszírozott szervezet – újságírókat fizetnek le le, vagy akár tévesztenek meg, hogy Magyarországot lejárató cikkeket közöljenek. De például nyugat-európai országok nagykövetségeivel is konspirálnak a Fidesz-kormány megbuktatására. A többórányi Skype-beszélgetésekben a jogvédő szervezetek volt vezetői elmondták, hogy a politikai megfontolásból folytatott hazug propagandával sikeresen tudják az európai közvéleményt Magyarország ellen hangolni.

S valóban, nem ritka jelenség, hogy a kontinens nyugati országaiba látogató magyarokat az „ugye nem Orbánra szavazott?!” felkiáltással fogadják az ottaniak, akik nem győznek aggódni a Magyarországon zajló „fajüldözés” miatt. Csavar a történetben, hogy közben éppen a különböző zsidószervezetek látják úgy, hogy Magyarországon a legkedvezőbb a társadalmi klíma a közösségük számára, hiszen Nyugat-Európában a fizikai erőszaktól tartva sokan már nem is mernek kipában utcára lépni, és a zsinagógákat is fegyvereseknek kell őrizniük.

Borítókép: Orbán Viktor felszólal a 2022 CPAC Hungary konferencián (Fotó: Havran Zoltán)