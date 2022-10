Ami a hírekből kimarad

Mindezekből levonhatjuk ezt a két következtetést:

1.: A „Wir schaffen das!” jóemberkedő elmebaja után Bajorországba (is) beköszöntött a valóság, és megemelte zsíros kalapját, valamint lerúgta büdös gumicsizmáját is, most pedig mindenki néz maga elé, és megpróbál illatos keszkenőt szorítani az orra alá. Vagy legalább kiszellőztetni…

2.: Thomas Karmasin járási vezetőről és Joachim Herrmann bajor belügyminiszterről a liberális és neomarxista világsajtó hamarosan ki fogja deríteni, hogy szélsőjobboldaliak, valamint homofóbok. Vagy: korrupciós „ügyük” lesz hirtelen.

De semmi baj. A bűzlő valóság kovászként erjeszti a világsajtó és a háttérhatalmak ácsolta látszatvilágot.

Borítókép: Migránsok a vajdasági oldalon a magyar–szerb határon felállított ideiglenes határzárnál, Mórahalom térségében 2016. február 22-én. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)